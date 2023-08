Po madžarskem prvaku si je zobe polomil še švedski

Ne gre več za naključje, nogometaši Klaksvika so se kot prvi klub s Ferskih otokov prebili v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov in v enega od skupinskih delov tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe. Ferski predstavnik je v 1. kolu prepričljivo izločil izrazitega favorita madžarskega prvaka Ferencvaroš, na svojem kvalifikacijskem pohodu pa je pohodil še švedskega prvaka Häcken. Na Ferskih otokih se je prva tekma razpletla brez golov, povratna se je zavlekla do enajstmetrovk (3:3). Junak napetega dvoboja je bil 35-letni Norvežan Vegard Forren, ki je v peti seriji uspešno izvedel strel z bele točke.

Vrednost Klaksvika na transfermakt je 2,63 milijona evrov, Häckena po 21,3 milijona €. Še krepko več, kar 49,2 milijona €, je vrednost Ferencvaroša. Tudi cenejša Olimpijaje izločila veliko vrednejši Ludgorec. Razmerje je bilo 12,13 milijona € proti 42,55 milijona €.

Klaksvik je sicer mesto z okoli 5000 prebivalcev.

»To so solze sreče. Kakšno moštvo, kakšen klub, kakšno mesto, kakšna podpora in kakšna zgodba. To je nerealno,« je klub po zgodovinskem uspehu za ferski nogomet zapisal na družbenih omrežjih. Klaksvik bo skušal pravljico nadaljevati proti norveškem Moldeju. Klaksvik sicer ni prvi ferski klub, ki se je iz kvalifikacij prebil v glavni del tekmovanja v enem od evropskih pokalov. V sezoni 1993/94 je v edinem kvalifikacijskem kolu v nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev napredoval HB Torshavn, ki je takrat po spletu srečnih okoliščijn izločil latvijsko Jelgavo. V gosteh je prvo tekmo izgubil z 0:1, povratne pa Latvijci na Ferskih otokih niso igrali zaradi težav pri potovanju na težko dostopne otoke. Za zeleno mizo je Uefa tekmo pripisala domačinom s 3:0. V prvem kolu pokala pokalnih zmagovalcev je nato Torshavn izgubil proti romunski Craiovi.