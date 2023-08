Po najslabšem začetku sezone prekinili prvenstveni post

Nogometaši Mure so v 5. kolu Prve lige Telemach izgubili proti Kalcerju iz Radomelj z 0:2 (0:2). Mura je Radomljane pričakala v vlogi favorita, med drugim tudi zaradi tega, ker gosti nobene od treh prvoligaških sezon niso slabše začeli – s tremi porazi in brez doseženega gola. Toda to se je hitro spremenilo, saj so že v prvem polčasu zadeli dvakrat, v drugem pa ob dokaj bledi igri Mure lepo prednost tudi zadržali.

Mura je nekoliko podjetneje začela obračun, a ni bila posebej nevarna, zato pa so bili v 12. minuti blizu vodstvu Radomljani. Sandi Nuhanović je sprožil od daleč, Klemen Mihelak je žogo odbil, a le do Nina Kukovca, ki je bil povsem sam pred vrati, a na začudenje večine žogo poslal mimo vrat.

Tri minute pozneje je Nikola Jovićević prišel do strela v bližini radomeljskih vrat, vendar je svoje delo dobro opravil vratar Luka Baš. V 23. minuti so gosti povedli, potem ko je Nuhanović podal s prostega strela z desne strani, pred vrati pa je bil najvišji Uroš Korun in matiral Mihelaka. V 32. minuti so bili Radomljani spet nevarni, Madžid Šošić je streljal malo izven kazenskega prostora, žoga pa se je od enega Murinih igralcev odbila na prečko in v kot. V 38. minuti so Radomljani podvojili prednost, ko je po podaji z leve strani Kukovec zadel iz prve iz bližine za 2:0.

Uvod drugega polčasa ni bil posebej razburljiv, je pa domači strateg Darjan Slavec ob dokaj anemični predstavi svojih varovancev hitro posegel po prvih menjavah. V 63. minuti je še enkrat zadel Kukovec, vendar je bil globoko v prepovedanem položaju, pozneje se je moral še enkrat izkazati Mihelak po strelu Darlyja N'Landuja, Murinih priložnosti pa še naprej ni bilo.

Tik pred koncem tekme so Radomljani izpeljali še en nasprotni napad, po katerem se je sam pred Mihelakom znašel N'Landu, a je Murin vratar preprečil še višjo zmago gostov.

Izidi 5. kola:

Bravo – Koper 0:3 (Nkada 42., Ruedl 48., Vešner Tičić 75.)

Mura – Kalcer Radomlje 0.2 (Korun 23., Kukovec 38.)