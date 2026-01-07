  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Po nasvet k slovitemu Škotu

    Krizo Šeškovega Manchester Uniteda bo poskusil reševati nekdanji as Darren Fletcher.
    Darren Fletcher je nekoč ponosno nosil dres »rdečih vragov«, zdaj je prevzel vlogo začasnega trenerja. FOTO: Isabel Infantes/ Reuters
    Galerija
    Darren Fletcher je nekoč ponosno nosil dres »rdečih vragov«, zdaj je prevzel vlogo začasnega trenerja. FOTO: Isabel Infantes/ Reuters
    STA, Š. R.
    7. 1. 2026 | 07:27
    2:09
    A+A-

    Darren Fletcher, novi začasni trener slovitega angleškega nogometnega moštva v premier league Manchester Uniteda, je v torek priznal, da je pred sprejetjem nove vloge za nasvet zaprosil legendarnega stratega Alexa Fergusona, so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP.

    Nekdanji vezist »rdečih vragov« je začasno prevzel vodenje ekipe po ponedeljkovi razrešitvi Rubena Amorima. Portugalec je bil odpuščen po burnih 14 mesecih na klopi moštva z Old Trafforda, kjer od začetka sezone 2025/26 igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

    Manchester United od upokojitve legendarnega Fergusona, ki je klub leta 2013 popeljal do zadnjega angleškega naslova, prehaja iz ene krize v drugo. Fletcher, ki je pri slovitem moštvu iz Manchestra doslej vodil ekipo do 18 let, je priznal, da je pred današnjim gostovanjem pri Burnleyju opravil pogovor z legendarnim Škotom.

    »Pogovoril sem se z njim. Ne maram sprejemati večjih odločitev brez pogovora s Sir Alexom in to je nekaj, kar počnem odkar sem v klubu,« je dejal Fletcher in dodal: »S Sir Alexom imam res dober odnos, zato je bil verjetno on prva oseba, ki me je poklicala. Želel sem se najprej pogovoriti z njim in dobiti njegov blagoslov.«

    Fletcher se od prevzema začasne funkcije še ni uspel pogovoriti z Amorimom. Med glavnimi kandidati za stalnega naslednika Amorima naj bi bila Ole Gunnar Solskjær in Michael Carrick, oba nekdanja zvezdnika moštva z Old Trafforda.

    Manchester United je trenutno na 6. mestu v angleškem prvenstvu in ima 17 točk zaostanka za vodilnim Arsenalom. Na zadnjih 11 tekmah v vseh tekmovanjih so »rdeči vragi« zabeležili le tri zmage.

    Več iz teme

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
