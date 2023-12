Po neslavnem rekordu Uniteda je na Old Traffordu odmevalo: Zanič ste!

V nadaljevanju preberite:

Malokdo v Manchestru je verjel trenerju Eriku ten Hagu, ko je pred tekmo navidez optimistično trdil, da je vse mogoče in ima United dobre možnosti za napredovanje. Rdeči vragi se na Old Traffordu niso predali, proti Bayernu so pokazali pogumno predstavo, a kvaliteti Bavarcev niso bili kos, po novem porazu (1:0) in koncu evropske zgodbe za sezono 2023/24 so bili zmagoviti trenutki v teatru sanj le še bled spomin. Sezona za pozabo Manchester Uniteda se nadaljuje.

Po zadnji tekmi skupinskega dela veselje v Kobenhavnu in obup v Manchestru nista presenečenje, ampak znak nove realnosti. V torkovem večeru so rdeči vragi znova razgalili vse težave, ki se v ekipi kopičijo že desetletje, od slovesa Alexa Fergusona. Odsotnost strategije je vidna na vseh ravneh, morda jo najbolje odslikava sestava zadnje vrste Uniteda: Andre Onana, Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Raphael Varane and Diogo Dalot so igralci, ki so v klub prišli pod štirimi različnimi trenerji: Ten Hagom, Josejem Mourinhom, Ole Gunnar Solskjærjem in Fergusonom. Desetletje prehitrih menjav trenerjev in nakupov brez repa in glave je bilo pod žarometi lige prvakov na ogled vsem.