Po notah neuničljivega Josipa Iličića

Koprčani so osvojili pomembne tri točke in so tako po tem razburljivem 24. kolu domačega nogometnega prvenstva, v katerem je največ pozornosti pritegnil derbi Olimpije in Maribora (0:0), najbližji zasledovalci vodilnim Celjanom.

Izbranci Zorana Zeljkovića so v Kidričevem večji del posla opravili v prvem polčasu, ko je dvakrat zadel tudi Josip Iličić, v drugem pa le še mirno pripeljali tekmo do konca. Koprčani so zdaj ob tekmi več skočili na drugo mesto, kjer imajo le še pet točk zaostanka za vodilnim Celjem in dve točki naskoka pred tretjeuvrščenim Mariborom. Aluminij je ostal sedmi.

Aluminij: Koper 2:4 (1:4) Športni park v Kidričevem, gledalcev 500.

Strelci: 0:1 – Iličić (7), 0:2 – Iličić (12), 1:2 – Korun (28), 1:3 – N'Diaye (32), 1:4 – Longonda (35), 2:4 – Bloudek (89).

Aluminij: Rozman, Schaubach, Korun (od 46. Zeljković), Evangelu, Koderman, Kosi (od 46. Pejić), Simonič, Kočar (od 46. Vrbanec), Feta, Svržnjak (od 73. Rogina), Susso (od 46. Bloudek).

Koper: Jurhar, Damjanović, Mittendorfer, Hartherz, Pabai (od 71. Mijailović), Longonda, Diakite (od 65. Dabo), Ruedl (od 65. Oddei), N'Diaye (od 65. Matondo), Iličić (od 76. Zalaznik), Rimac.

Koprčani so povedli v sedmi minuti, ko je Iličić z volejem sprožil z roba kazenskega prostora, žoga je vmes zadela še Omarja Kočarja in malce zmedla vratarja Matjaža Rozmana ter končala za njegovim hrbtom. Iličić se je med strelce znova vpisal že v 12. minuti, ko je z roba kazenskega prostora kaznoval napako in izgubljeno žogo Uroša Koruna.

Pozneje so imeli trudi Kidričani dve priložnosti, posebej v 28. minuti so izpeljali lepo akcijo, ki jo je s strelom z glavo zaključil Ivijan Svržnjak, izkazal pa se je Metod Jurhar, ki je žogo izbil čez prečko. Sledil je kot, po njem pa se je za napako pri drugem koprskem golu odkupil Korun in z glavo iz bližine zmanjšal zaostanek.

Toda Koper je takoj znova udaril, po podaji Hartherza z leve strani je žogo s prsmi v mrežo potisnil Bassirou N'Diaye. V 35. je bilo že 4:1 za Primorce, takrat je z leve strani podal Andraž Ruedl, zadel pa Jean Pierre Longonda. Gosti so tudi v naslednjih minutah imeli še nekaj obetavnih akcij, po strelih Lea Rimca in Iličića je moral znova posredovati tudi Rozman.

Domači strateg Jura Arsić je na začetku drugega polčasa opravil štiri menjave, toda posebne spremembe na igrišču ni bilo. V 60. minuti je Koper petič zadel, strelec je bil Rimac, a pred tem je bil Iličić v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 4:1.

V 64. minuti je pri Aluminiju Marko Simonič zadel prečko s prostega strela, Longonda pa je v 67. imel ogromno časa in prostora v kazenskem prostoru domačih, a se je izkazal Rozman. Pozneje je bilo dogajanje mirnejše, sodniki so razveljavili en gol Beharju Feti zaradi globokega nedovoljenega položaja,Adriano Bloudek pa je v 89. minuti postavil končni izid, potem ko je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Vida Kodermana.