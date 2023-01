Po operacijah in kemoterapijah spet trenira s soigralci

Napadalec dortmundske Borussie in reprezentant Slonokoščene obale, Sebastien Haller, se je po več operacijah in kemoterapijah vrnil na treninge v klubske prostore. Hallerju so julija odkrili tumor na modih, med zdravljenjem pa mu je svoje prostore za vzdrževanje telesne kondicije odstopil tudi nekdanji klub Ajax iz Amsterdama.

»Srečno novo leto vsem! Zame se je začelo izvrstno, saj prinaša mojo vrnitev na zelenice,« je 28-letni napadalec objavil na twitterju ob fotografiji iz dortmundske telovadnice. »Leto 2022 ni bilo najlažje, a me je pripravilo na nove izzive, ki jih prinaša 2023,« je dodal.

Haller je v Dortmund prišel kot velika okrepitev, zanj so po kar 34 golih, ki jih je v minuli sezoni dosegel za Ajax, črno-rumeni plačali 31 milijonov evrov. Zdaj pravijo, da kljub zaostanku za vodilnim Bayernom, ki beži za devet točk, z vrnitvijo Hallerja ne bodo hiteli. Borussia bo prvo tekmo po zimskem premoru odigrala 22. januarja na domači zelenici proti Augsburgu.