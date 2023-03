Po prvi pariški deseterici Monačan

Francoski športni dnevnik L'Equipe je razkril trideseterico najbolje plačanih nogometašev v ligue 1. Nobene naključje ni, da deseterica najbolje plačanih prihaja iz Paris St. Germaina, šele enajsti igralec na seznamu je član drugega kluba. Ta čast pripada napadalcu Monaca Wissamu Ben Yedderju, ki mesečno zasluži 650.000 evrov. Oziroma skoraj desetkrat manj kot z naskokom najbolje plačani Kylian Mbappe. V trideseterici so le igralci iz petih klubov, poleg Paris St. Germaina še Marseille, Lyon, Monaco in Nantes. Rus Aleksandr Golovin in Nemec Kevin Volland zaključujeta trideseterico z mesečnim prejemkom 300.000 €.

Vrstni red: 1. Mbappe 6.000.000, 2. Neymar 3.675.000, 3. Lionel Messi 3.375.000, 4. Marquinos in Marco Veratti po 1.200.000, 6. Achraf Hakimi 1.083.000, 7. Gigi Donnarumma 916.000, 8. Sergio Ramos 791.600, 9. Juan Bernat 730.000, 10. Nordi Mukiele 700.000.

Vsi zneski so bruto.