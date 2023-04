Evforija v Stožicah: Ljubljana slovenska nogometna metropola

V nadaljevanju preberite:

Po zadnjem žvižgu glavnega sodnika Mateja Juga je bila šampionska trava v Stožicah premajhna za vse Olimpijine navijače. Naposled so prišli, napolnili tribune in spodbujali svoje junake, ki jih je odlično pripravil trenerski junak in slavljenec Albert Riera. V soboto je praznoval 41. rojstni dan. »Bravo,« je igralcem in tudi sebi čestital Španec z Majorke in se sprostil po osvojenem naslovu nogometnega prvaka. »Prve pol ure smo igrali, prvi gol nas je presekal,« pa je povedal gostujoči trener Damir Krznar.