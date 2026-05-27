Ajdovce boli glava, odločala bo nedelja v Lendavi

Primorje in Nafta sta v Ajdovščini prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige končala brez golov. Ajdovci, devetouvrščeni v 1. SNL v tej sezoni, so si pred povratnim obračunom želeli prednosti, saj v tej sezoni v gosteh niso zmagali niti enkrat, vendar napadalne pobude niso znali spremeniti v zadetek.

Nafta, drugouvrščena ekipa druge lige, je prvič zapretila že po treh minutah, ko je zadel Amadej Maroša, a je bil pred tem v nedovoljenem položaju. V nadaljevanju so imeli domači več obetavnih akcij, Jon Ficko je v 29. minuti meril malo mimo vrat, na drugi strani pa je po poskusu Luke Pihlerja dobro posredoval Patrik Mohorović. Primorje je moralo že v prvem polčasu zaradi poškodbe zamenjati Žana Beširja.

Najlepšo priložnost tekme so Ajdovci zapravili v 55. minuti, ko je Roger Murillo iz osrčja kazenskega prostora zadel prečko. Domači so bili v drugem polčasu nevarnejši, blizu zadetka sta bila še Haris Kadrić in v sodnikovem dodatku Mark Strajnar, vendar je ostalo 0:0. Povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi.

V sezoni 2026/27 imajo mesto med prvoligaši že zagotovljeno Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Aluminij, Mura in Brinje Grosuplje.