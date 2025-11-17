Na obzorju velik izziv v Stockholmu in nova smer Slovenije

Tistim, ki podrobneje spremljajo slovenski nogomet, zlasti našo reprezentančno vrsto, je že dobro znano, da ta ne sodi med tiste ekipe, ki bi nizale uspehe in se redno uvrščale na velika mednarodna tekmovanja. In tako je po sobotnem večeru v Stožicah, v katerem je moštvo Kosova v prepričljivem slogu ugnalo slovensko izbrano vrsto z 2:0, postalo jasno, da naših nogometašev po lanskem odmevnem nastopu na euru v prihodnjem letu ne bo med udeleženci mundiala. Zdaj pa je pred njimi še jutrišnje gostovanje pri Švedih.

Slovenska reprezentanca na petih tekmah kvalifikacijske skupine za SP 2026 ni dosegla niti ene zmage. In sodeč po videnem v soboto se lahko zgodi, da bo prvič po domala treh desetletjih in takrat kvalifikacijah za mundial v Franciji 1998 v rubriki zmag imela »ničlo«. Za konec jo čaka naloga na evropskem severu, kjer pa je švedska izbrana vrsta svojim privržencem v tej skupini doslej priredila še večje razočaranje kot naša: Skandinavci so v petih nastopih osvojili komaj eno točko, in sicer za remi v Ljubljani. Naši reprezentanti so ob tem remizirali še doma s Švico ter na gostovanju v Prištini ter se ...