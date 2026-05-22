Filmski zaključek sezone, Brinje Grosuplje se seli v prvo ligo

Nogometaši grosupeljskega Brinja so v zadnjem kolu druge slovenske nogometne lige po gol razliki prehiteli lendavsko Nafto ter se tako uvrstili v najelitnejše slovensko nogometno tekmovanje. Nafta je bila na prvem mestu večino letošnje sezone, po porazu na medsebojnem obračunu v prejšnjem kolu in današnjem remiju proti Triglavu iz Kranja, pa se Brinje veseli prvega preboja med elito.

Grosupeljčani so v finalu pokalnega tekmovanja klonili proti Aluminiju, a trener Goran Marković je svoje igralce le nekaj dni po največji tekmi v njihovih karierah odlično pripravil na obračun z Nafto, ki so ga dobili z 2:1. Danes so z 1:0 premagali Bilje, Nafta pa je le remizirala s Triglavom – tako smo v izdihljajih tekmovanja dobili novega prvaka, Prekmurci pa bodo morali v dvoboju za preboj v prvo ligo Telemach igrati z ajdovskim Primorjem, ki v prvi ligi ni zmagalo že od marca.

Zmagoviti zadetek za Brinje je v Biljah dosegel posojeni nogometaš Varaždina Tin Levanić, ki je tako poskrbel za eksplozijo navdušenja v Grosuplju. Pozornost navijačev se je nato preselila v Lendavo, kjer je Triglav iz Kranja šokiral Nafto – ta je v 78. minuti po asistenci Amadeja Maroše in zadetku Luke Kambiča celo povedla z 1:0, a le dve minuti pozneje je bil natančen Tihomir Maksimović.

Filmski zaključek izjemno napetega tekmovanja, v katerem sta tekmeca tako osvojila enako število točk. Oba kluba sta izgubila le enkrat, oba sta vknjižila 23 zmag in 6 remijev, a razlika zadetkov je bila za dva gola na strani Grosupeljčanov, ki so tako v samih izdihljajih prišli do največjega uspeha v klubski zgodovini.

Gorica se bo borila za obstanek

Napeto bo tudi v boju za obstanek, kjer se bosta v neposrednem obračunu jutri na štadionu Matije Gubca v Krškem jutri srečala Krško Posavje in nekdanji velikan slovenskega nogometa Gorica. Že so izpadli Jeseničani. V tretji ligi se je na vzhodu v drugo ligo že prebil Videm, na zahodu pa ima Šenčur kolo pred koncem točko naskoka pred Vrhniko.