FOTO:Po prvi zmagi za Camoranesija še prvi štajerski derbi

Mauro Camoranesi je v prvi tekmi na vijolični klopi videl štiri lepe gole svojih igralcev, privlačne igre še ne. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Muro in Olimpijo po evropskih preizkušnjah čakata ligaška izziva: črno-beli doma gostijo Gorico, Olimpija gostuje v Kidričevem. FOTO: Blaž Samec/Delo

- Kdo bo prvi zabil gol Muri? Črno-beli so v velikem slogu začeli novo sezono, vrhunec je bila četrtkova evropska zmaga nad favoriziranim Århusom. Tako še petič zapored niso prejeli gola. Za nagrado so si priigrali spektakularno tekmo v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo ta četrtek v Fazaneriji z moštvom PSV iz Eindhovna. Dobro jim kaže tudi v 4. kolu 1. SNL, v katerem bo Mura jutri gostila Gorico, medtem ko se bo nesrečna evropska poraženka Olimpija iz novih travm poskušala izvleči v Kidričevem.Redkim gostom ustreza ožje igrišče v Sp. Šiški in eni od teh so Koprčani. Z izkušeno in v primorskem derbiju opogumljeno zasedbo bodo Šiškarjem zagotovo pripravili nekaj rutinskih zank. Če bo to dovolj za točko, morda kar tri, pa bo odvisno tudi od učinkovitosti gostiteljev v napadu in obrambi. V Ljudskem vrtu so bili neučinkoviti v obeh linijah, v obrambni tudi naivni. Vijolična zaušnica je bila kar poučna, da sein njegovi fantje ne bi preveč povzdignili.Oboji so v fazi prestrukturiranja. Mariborčani pod taktirkoopravljajo kadrovsko (je na stranskem tiru, ker naj ne bi podaljšal pogodbe), celjsko je povezano z vrnitvijo avtomatizmov in šampionske svežine ter iskanjem strelske forme in položaja v konici napada, zamenjave za Daria. Brez njegovih golov (ali katerega drugega) se bo tudi(pre)dolgo vračal v šampionsko formo. Toda v Celju ni preplaha, če izgubljajo, v Ljudskem vrtu pa tudi spektakularni goli ne morejo več prikriti slabe igre. Camoranesi se tega zaveda, a ve tudi, da je bolje zmagovati brez sijaja kot izgubljati s sijajem.Je bila zmaga v Celju znanilka domžalske vrnitve v slovenski vrh? Še ne, vendar je lepa spodbuda. A naj domžalski selektorji vedo, dokler bo Tabor na lestvici pred Domžalami, ne bo razlogov za zadovoljstvo. Razen ob golih morebitnega novega fanta za dober prodajni zaslužek: Aluminij je vse prej kot idealen tekmec, proti kateremu si želi Olimpija zasukati navzgor krivuljo polomij. Prej bi lahko Aluminij zabil še en žebelj v njeno krsto, ker so tudi nogometaši iz Kidričevega po izgubljenih točkah za zeleno mizo zelo motivirani. O Olimpijini evropski in domači sreči ali nesreči bi se lahko pogovarjali noč in dan, toda nogomet ima svojo logiko in zakonitosti, le da jih predsednik zeleno-belihne upošteva. Zato pa ima, kar ima. O verodostojnosti zdajšnjih strokovnih mož – med katerimi je hierarhija jasna, prvi je, izvrševalec njegovih zamisli pa je trener– pa le toliko: zadnjo prvenstveno zmago v SNL je Olimpija dosegla v 32. kolu prejšnje sezone proti Rudarju. Tudi Aluminij je med tistimi, ki jo je v finišu minule sezone kaznoval za zablode.Zdaj je vse jasno, Mura je stroj, zabijajo zvezni igralci, branilci, napadalci. Melje, ker vse deluje, kot mora. Toda šampionska vrednost bo vidna predvsem takrat, ko bo v uigranem in taktično odlično vodenem moštvu prišlo do zastojev. Šampioni se znajo tudi takrat izvleči. Gorica bo v Mursko soboto dopotovala z novim trenerjem z močnim poreklom.je bil nekoč tudi član zlate mladinske jugoslovanske reprezentance (Čilencev). Bil je branilec. Gorica pa potrebuje prav red in disciplino v obrambi. Trenerji vedno pravijo, da se prvi temelji igre postavljajo v obrambi.