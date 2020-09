Po sedmih sušnih nastopih je Olimpija le zmagala

Olimpija : Domžale 3:2 (3:1) Štadion Stožice, omejeno število gledalcev, sodniki Šmajc, Pospeh in Smej.

Strelci: 1:0 Ivanović (4., 11 m), 1:1 Pišek (8.), 2:1 Ivanović (19.), 3:1 Bosić (29.), 3:2 Vuklišević (72.).

Olimpija: Frelih, Pavlović, Perković (od 82. Ljaskov), Korun, Andrejašič, Caimacov, Elšnik, Čekiči (od 77. Ostrc), Bosić (od 77. Kurež), Ivanović (od 86. Blagaić), Vombergar.

Domžale: Sorčan, Sikošek (od 61. Sikimić), Makovec, Vuklišević, Žinič, Husmani, Svetlin (od 74. Mujan), Pišek, Ibričić, Kolobarić, Podlogar (od 74. Käit).

Rumeni kartoni: Vombergar, Caimacov, Elšnik; Pišek.

Ljubljana – Nogometaši Olimpije so v zadnji tekmi 5. kola 1. SNL premagali Domžale s 3:2 (3:1) in prekinili svoj črni niz. Ljubljančani so namreč pričakali dvoboj po sedmih tekmah brez zmage v domači ligi, upoštevajoč še prejšnjo sezono.Dež, spolzko igrišče in hitra žoga. V Stožicah je bil derbi Ljubljanske kotline prve pol ure dinamičen in učinkovit. Ljubljančani so ga odprli z golom z bele točke, potem ko jenerodno ustavljal prodirajočega. Zanesljiv izvajalec enajstmetrovke je bil, ki je v 19. minuti po lepi podajiz leve strani z glavo zabil gol za drugo vodstvo. Vmes jeizenačil.Učinkovit uvod je v 28. minuti po podaji iz kota zelo spretno z glavo dosegel še mladi. Toda Olimpija ni zdržala ritma, po znižanju Domžalčanov prekv 72. minuti je trpela in se z zadnjimi atomi moči ubranila domžalskih napadov. Prvi strelec Domžalje bil najbližje izenačenju, a je izgubil dvoboj iz oči v oči z domačim vratarjem