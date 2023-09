Po spektakularni zmagi v slovenskem taboru raste optimizem

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna izbrana vrsta je v Stožicah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pričakovala trd obračun s Severno Irsko, gledalci pa so dobili strelski šov in domačo zmago s 4:2. Junaka pomembnih treh točk sta bila udarna aduta v napadu Benjamin Šeško in Andraž Šporar, ki sta bila nerešljivi uganki za Otočane. V nedeljo (20.45) bo na sporedu še gostujoči dvoboj s San Marinom.

Severna Irska je na načeto zelenico stožiškega štadiona prišla odločno, da domov v Belfast odnese vse tri točke, ofenzivno naravnana postavitev pa jih je hitro drago stala. Vsi gledalci sploh še niso prišli do sedežev, ko se je v tretji minuti že tresla gostujoča mreža. Po hitrem slovenskem protinapadu je Benjamin Šeško lepo podal žogo v prostor Andražu Šporarju, napadalec Panathinaikosa je lepo izigral ofsajd zanko in nato še rutinirano zadel v levi spodnji kot vratarja Peacock-Farrella.

Na tribunah je završalo, slovenski navijači so vendarle preglasili številčne (in po pestrem popoldnevu v ljubljanskih lokalih dobro ogrete) severnoirske, veselje pa je trajalo le štiri minute. Na včeraj skromni levi slovenski strani Jan Mlakar ni bil dovolj odločen, oster predložek v kazenski prostor je prišel do Matthewa Kennedyja, njegov strel je Jan Oblak z dobrim refleksom še odbil, a le do Isaaca Prica, ki je žogo pospravil v prazno mrežo.