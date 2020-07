Po spodrsljaju Interja gre Atalanta v Torino s tretjega mesta

Ljubljana

Kdo bo podprvak, Atalanta s trenerjem Gian Pierom Gasperinijem ali Lazio s Simonejem Inzaghijem (levo)? FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Porto je le še korak oddaljen od 29. naslova portugalskega prvaka. FOTO: Filipe Amorim/Afp



Portugalska: Porto pred naslovom

- Z zadnjima tekmama 31. kola v italijanskem prvenstvu je v vrhu prišlo do pomembne spremembe. Na »zmagovalni oder« na 3. mesto se je zavihtela Atalanta, pred njo ima Lazi le dve točki prednosti. To ji je omogočil Inter, ki je v Veroni iztržil le točko (2:2, vratar in kapetan Interjaje v statistiki zabeležil dve obrambi). Moštvo trenerjaigra toplo-hladno in je na četrtem mestu. Srečna okoliščina za Inter je, da peta Roma in Napoli zaostajata kar za 14 točk in ne moreta ogroziti Interjeve uvrstitve v ligo prvakov.Josip Iličić zaradi lažje poškodbe še nima polnega zaupanja trenerja, saj se ta zaveda, da Atalanto avgusta čaka še zaključni turnir lige prvakov v Lizboni, kjer moštvo iz Bergama vidijo v vlogi favorita iz ozadja. Z našim reprezentantom v glavni vlogi.Kljub Iličićevi stranski vlogi Atalanta v po koronskem obdobju in tudi pred njim še naprej blesti. Nanizala je šest zmag, skupno že enajst v vseh tekmovanjih. Letošnja bilanca je impresivna, igrala je 17 tekem, izgubila le eno, v pokalnem tekmovanju proti Fiorentini, in v prvenstvu dvakrat iztržila neodločen izid (Inter, Genoa).S stoodstotnim nizom šestih zmag in razliko v golih 15:5 v nadaljevanju prvenstva po koncu pandemije se Atalanta jutri odpravlja na teren serijskega prvaka Juventusa. Dvoboj črno-belih in črno-modrih bo tako rekoč odločil, kdo je najboljši v Italiji v letu 2020. Čeprav se Juventusu 36. »scudetto« lahko izmuzne iz rok le po čudežu. Juventus ima najboljšo obrambo (razlika v golih 65:30), Atalanta z naskokom najboljši napad (85:39).Nogometno prvenstvo Portugalske je tako rekoč odločeno. Drugouvrščena Benfica iz Lizbone je sinoči na gostovanju pri Famalicau iztržila le točko (1:1) in tri kroge pred koncem za Portom zdaj zaostaja že osem točk.Porta je svojo nalogo opravili brezhibno in se z gostovanja pri Tondeli vrnili s tremi točkami (1:3) in položili temeljni kamen za 29. naslov na Portugalskem.Sporting, pri katerem gole zabija, bo danes gostil Santo Claro. Sporting je na 3. mestu s tremi točkami prednsoti pred Brago.