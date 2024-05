Po spodrsljaju Rijeke Dinamo potrdil sedmi zaporedni naslov

Nogometaši zagrebškega Dinama so znova hrvaški nogometni prvaki. Po zmagi nad Osijekom z 1:0 in porazu Rijeke z 1:3 proti Varaždinu so si dva kroga pred koncem priigrali neulovljivo prednost sedmih točk pred Rečani. Za Dinamo je to sedmi naslov prvaka zapovrstjo, 25. v hrvaški ligi in 29. skupno.

Od leta 2005 Dinamo ni bil prvak le leta 2017, ko je bila boljša Rijeka zdajšnjega slovenskega selektorja Matjaža Keka.

Zagrebčani, ki so proti Osijeku z golom Arijana Ademija po nekaj minutah izkoristili številčno premoč na igrišču, so večji del sezone zaostajali za Rijeko in splitskim Hajdukom, naslov pa obranili po zaslugi odličnega zadnjega dela, v katerem so nanizali deset zaporednih zmag.

Drugo mesto bo osvojila Rijeka, tretje Hajduk, za četrto in s tem Evropo se še borita Osijek in Lokomotiva. Izpadel bo Rudež.