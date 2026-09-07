Po srbsko, v Beogradu navijači enotno skandirali vojnemu zločincu

Največjki srbski nogometni derbi med Crveno zvezdo in Partizanom na štadionu Rajka Mitića se je razpletel s tesno zmagoi rdeče-belih z 2:1 (Bamba Dieng 17., Marko Ivanić 28./11.m; Jeh 1.), toda v ospredju so bili dogodki na tribuni. Navijači obeh klubov so skandirali v podporo nedavno umrlemu generalu Ratku Mladiću, pravnomočno obsojenemu za genocid in vojne zločine. Drugih večjih incidentov v mestu in med navijaškimi skupinami, ki so sicer pogosto spremljali dvoboje največjih srbskih klubov, ni bilo. Bolj napeto je bilo na štadionu, kjer se je tekma začela z minuto molka zanj.

»Ratko Mladić, eden izmed nas,« so enotno skandirali delije in grobari.

Crveno zvezdo je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi podobnih incidentov že kaznovala, zato lahko novi izpadi pomenijo dodatne disciplinske posledice.

Derbi je zaznamovala tudi pirotehnika. Po koncu prvega polčasa je na vzhodni tribuni prišlo do spopada med huligani, na začetku drugega dela pa je bila tekma za nekaj minut prekinjena zaradi velike bakljade na severni tribuni.

Navijači Crvene zvezde so z baklami pripravili koreografijo ob 63. obletnici štadiona, ki ga poznajo pod imenom Marakana.

Na igrišču je bila uspešnejša Crvena zvezda, ki je z zmago 2:1 osvojila tri točke proti mestnemu tekmecu. Toda zmaga ni navdušila domačega trenerja Alberta Riero.

»Nisem zadovoljen, tu nismo le zaradi rezultata. Fizično smo izgledali slabo, nismo pripravljeni. Nismo zmogli sestaviti dobrih podaj. Desetkrat boljši smo od tega, kar smo prikazali.« je bil jezen Španec, ki si je v svojem slogu privoščil tudi tekmecev. »Partizan je zelo neorganizirana ekipa, z veliko menjavanji,« je povedal.

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je igral do 68. minute.