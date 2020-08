Po suši Handanovićev cilj kot kapetan dvigniti pokal

Ljubljana



Sevilla favorit

Conte adut več

Trener Seville Julen Lopetegui se je veselil dosedanjega napredka v evropski ligi, a finale bo tekma na vse ali nič. FOTO: Ina Fassbender/AFP



Bask iz trnja do zvezd

- Kastanjete tleskajo, pleše se seviljana. Sevilla ima namreč nocoj z začetkom ob 21. uri v Kölnu v finalni tekmi nogometne evropske lige priložnost, da še šestič dvigne pokal v tem starocelinskem klubskem tekmovanju.Andaluzijski nogometaši so si naslov v po moči, za ligo prvakov, drugem evropskem pokalu namreč priigrali že petkrat, v letih 2006 in 2007 in prav tako zapored v letih 2014, 2015 in 2016.Drugi finalist Inter lovorike ni osvojil že vse od leta 2011, dvignil je italijanski pokal, je pa zato leto prej v malho pospravil ligo prvakov, domači naslov v serie A, italijanski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo.Zadnja od treh kron Interja v pokalu UEFA, predhodniku evropske lige, pa ima že dolgo brado, raste ji od leta 1998. Tudi slovenski vratar in kapetan Milančanovbo tako lovil svojo prvo lovoriko v vrstah črno-modrih.Zasuk Interja k boljšim izidom in letošnjemu drugemu mestu v italijanski ligi gre pripisati delu trenerja, na drugi strani bo taktiko in vodenje svojih varovancev uravnaval premeteni Bask. Njegova Sevilla je v formi, dvajset tekem v vseh tekmovanjih je brez poraza, zato bo trdnost obrambe prva Interjeva naloga, v napadu pa lahko stavi na, zabil je na rekordnih desetih zaporednih tekmah evropske lige, in, ta je vroča prestopna tarča Barcelone.»Res nam je doslej odlično šlo, a končni cilj je, da osvojimo naslov. Sevilla pa je v finalu favorit,« meni Belgijec Lukaku. »Inter je pripravljen na velike stvari. Sam sem sicer zaradi golov imel težko obdobje, a dvakrat zadeti v polfinalu je bilo olajšanje,« je navrgel Argentinec Martinez. »Sevilla je izkušena, mnogi od naših igralcev pa bodo prvič okusili, kako je biti v sklepnem dvoboju, ki odloča o vsem. A brez skrbi, dali bodo vse od sebe, tako kot že do zdaj,« razmišlja trener Antonio Conte.Italijanski mediji poudarjajo, da bi osvojitev lovorike evropske lige pomagala pri razvoju moštva, ki je v preteklih sezonah izgubilo zmagovit značaj. Za dvig samozavesti pa bi v prihodnje prav prišle tudi okrepitve z nogometne tržnice. A zmagovalni običaji se ne pridobijo s prihodi igralcev, temveč z uspehi na igrišču. Conte pa naj bi bil zmagoviti trener.Že dobro, lovorike, a ker sta šport in nogomet tudi posel, bo šlo tudi za denarce. Zmagovalec evropske lige bo zgolj za uspeh v finalu prejel 8,5 milijona evrov, poraženec 4,5, šampion se bo v superpokalu nato meril z zmagovalcem lige prvakov. Tako Inter kot Sevilla pa bosta v žrebu za novo sezono lige prvakov. Milanski zaslužek z nagradami evropske zveze je doslej 16 milijonov evrov, dobljeni finale bo vsoto dvignil na 25. A to je lahko račun brez andaluzijskega krčmarja. Ta lahko italijanskim hvalisavcem postreže sangrio z grenko pilulo.»Inter ima vse, da lahko tekmuje v ligi prvakov. Poglejte, kakšna igralska imena ima v ekipi, hkrati pa v Antoniu Conteju še izkušenega trenerja. Zato bomo morali biti v vseh prvinah igre na najvišji možni ravni,« pravi trener Seville Julen Lopetegui. Bask je imel burno drugo polovico leta 2018, najprej ga je španska zveza tik pred svetovnim prvenstvom v Rusiji odpustila, ker je pred mundialom sklenil klubsko pogodbo kot trener madridskega Reala, nato so ga slabi izidi odnesli še s klopi kastiljskega velikana. A s Sevillo si je po odličnem četrtem mestu v letošnji sezoni španskega prvenstva, z enakim številom točk kot tretji Atletico, in zagotovljeno ligo prvakov povrnil trenersko samozavest.