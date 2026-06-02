Po tekmi so si tekmeci zaželeli fotografijo ali pomenek s slavnim Brazilcem

Igra ali ne, brazilski nogometni zvezdnik Neymar s svojo karizmo vzbuja pozornost in navdušenje oboževalcev. Toda še najmanj je pričakoval, da bo tudi v pripravljalni tekmi Brazilije in Paname v središču pozornosti, čeprav je dvoboj spremljal z rezervne klopi, ker je poškodovan. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je doživel enega od najbolj čustvenih trenutkov dneva, ki je v v hipu postal tudi spletna uspešnica.

Ko je največji zvezdnik »seleçãa« po koncu tekme stopil na igrišče, so se člani panamske reprezentance – tako nogometaši iz prve postave kot rezervisti in celo strokovno vodstvo – postavili v vrsto , da bi si zagotovili fotografijo ali kratko srečanje z brazilskim asom. Neymar je z nasmehom sprejel prav vsakega člana nasprotne ekipe in znova dokazal, da njegov vpliv v svetu nogometa močno presega zgolj predstave znotraj igrišča.