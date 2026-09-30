Po tekmi vsesplošni pretep, vmešan tudi Pochettino (VIDEO)

Prijateljska nogometna tekma med ZDA in Čilom v St. Louisu je ponudila šest golov, preobrat in za konec še množični pretep. Američani so slavili s 4:2, potem ko so na začetku drugega polčasa zaostajali z 1:2, toda nogomet je v sodnikovem dodatku zasenčil incident, v katerega so se vključili igralci obeh reprezentanc.

Vse skupaj se je začelo kmalu po četrtem ameriškem golu, ko je vratar Brian Schwake ujel žogo in ostal na tleh. Čilenec Leandro Hernandez je pristopil in ga namerno brcnil, na kar so burno reagirali Schwakejevi soigralci. Z obeh klopi so na igrišče pritekli rezervisti, sledilo je prerivanje, najbolj vroč pa je bil Chris Richards, ki je hitel braniti soigralca. Sodniki so po nekaj minutah vendarle umirili strasti.

»Nora situacija. Ko sem bil mlajši, sem se rad pretepal, zdaj pa ne več,« se je po tekmi pošalil ameriški selektor Mauricio Pochettino, ki je tudi sam pritekel na igrišče in skušal umiriti svoje igralce. Argentinec je ocenil, da je k incidentu pripomogla frustracija Čilencev zaradi poraza, hkrati pa poudaril, da morajo njegovi nogometaši v takšnih trenutkih ohraniti mirno glavo in spoštovanje do tekmeca.

Pred vročim zaključkom so gledalci videli zelo razgibano tekmo. Sebastian Berhalter je ZDA popeljal v vodstvo, Diego Ulloa je izenačil, Maximiliano Gutierrez pa je Čilu na začetku drugega polčasa priigral prednost z 2:1. Američani so odgovorili z goli Juliana Halla in Richardsa, piko na i pa je v sodnikovem dodatku postavil Mathis Albert.

Albert je bil ob zmagi star 17 let in 131 dni ter postal najmlajši strelec v zgodovini ameriške moške reprezentance. Tudi Hall je postavil mejnik, saj je kot najmlajši Američan doslej zadel na prvih dveh reprezentančnih nastopih. Mladi rod ZDA je tako poskrbel za odmevno zmago, toda največ pozornosti je po zadnjem sodnikovem žvižgu požel vroč obračun obeh reprezentanc.