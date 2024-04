Po tragični nesreči Emiliana Sale zahtevajo 120 milijonov evrov odškodnine

Že več kot pet let je minilo od letalske nesreče, v kateri je umrl argentinski nogometaš Emiliano Sala, toda z njegovo smrtjo se še ni končalo nesrečno poglavje o prestopu. Valižanski nogometni klub Cardiff je na gospodarskem sodišču v Nantesu vložil odškodninsko tožbo, po kateri od francoskega prvoligaša Nantesa zahteva 120 milijonov evrov, kot posledico izpada iz premier league v tistis ezoni. Toliko naj bi po oceni pravnega in finančnega strokovnjaka Mauricea Nuseenbauma znašala izguba Cardiffa in temelji na moralni škodi.

Cardiff je pozimi leta 2019 od Nantesa za 6,8 milijona evrov kupil argentinskega napadalca. Ta je bil v letalu na poti v Cardiff, kjer bi moral podpisati pogodbo s klubom, ko je 21. januarja leta 2019 strmoglavilo v Rokavskem prelivu.

Sled za zasebnim letalom se je izgubila približno 20 kilometrov severno od otoka Guernsey. Potopljeno letalo z nogometaševim truplom so odkrili 4. februarja. Od tragično preminulega nogometaša so se poslovili 16. februarja v Progresu.