Po tragični smrti vratarju izrekli najvišjo možno kazen

Vratar Jesus Owono, po čigar grobem prekršku je umrl španski nogometaš Jesus de Miguel, je suspendiran za 12 tekem. Kazen za vratarja Andorre je danes določila disciplinska komisija španske nogometne zveze.

»Dvanajst tekem je najvišja kazen, ki jo disciplinski pravilnik predvideva za dogodke, opisane v sodnikovem poročilu,« je zapisano v odločitvi. Na tekmi druge španske lige med Andorro in Tenerifami, ki se je 2. novembra končala z izidom 2:2, je de Miguel po izjemno grobem prekršku in srčnem zastoju naslednji dan umrl v bolnišnici. Star je bil 30 let. Owono je bil zaradi svojega posredovanja izključen.

Kazenski postopek malo verjeten

Poleg tega je oddelek španske policije za umore proti vratarju začel preiskavo, po poročanju tiskovne agencije AP zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Po poročanju španskih medijev pa glavni tožilec na Tenerifih Jose Luis Sanchez-Jauregui meni, da je kazenski postopek zaradi dogajanja na nogometnem igrišču zelo malo verjeten.

Sodnik Manuel Angel Perez Hernandez je v svojem poročilu zapisal, da je Owono pri posredovanju uporabil prekomerno silo. De Miguelu so na igrišču nudili zdravniško pomoč, nato pa so ga na nosilih odnesli z igrišča. Po de Miguelovi smrti je Owono izrazil globoko pretresenost. Kot poroča časnik Marca, vratar trenutno obiskuje psihologe in zdravnike.