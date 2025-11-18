Po večeru na Švedskem misli letijo h klubom

Seveda pričakovanje tekme, v kateri nimaš več možnosti za tako želeno uvrstitev na svetovno prvenstvo, ni prav ugodno, toda nogometni profesionalci morajo prestati tudi takšen dan in se nato zvečer v pričakovanem lepem ozračju pred več kot 30.000 gledalci na največjem štadionu v Skandinaviji predstaviti v konkurenčni luči. Sicer pa slovenskim nogometašem po tej švedski preizkušnji misli uhajajo k pisanemu klubskemu koledarju. Ta za vsakogar od njih ponuja posebne izzive.

Kajpak pa je bil pred posebno nalogo prav zaradi zagotovitve letalskih vozovnic iz Stockholma igralcem na različne klubske destinacije tudi operativni del naše krovne nogometne zveze, na katero je sicer v zadnjih dneh letelo največ kritik zaradi nenavadnega razmerja moči na tribunah sobotne tekme, ko je bilo sredi Stožic privržencev Kosova več kot pa domačih navijačev ...