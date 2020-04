FOTO:Po veličastnem pokalnem večeru jeseni tudi Eusebio

Ljubljana - Spomini na pisane dogodke z bežigrajskega štadiona se oddaljujejo, toda na porumenelih listih starih časopisov so za vekomaj ostale zapisane nekatere velike predstave s prizorišča, ki je dolga desetletja Ljubljani predstavljalo sinonim za nogometne tekme. In ena takšnih je bila na današnji dan pred natanko 50 leti: Olimpija je v polfinalu jugoslovanskega pokala ugnala Dinamo iz Zagreba in si prvič priigrala prestižni finalni dvoboj. Zmaji so bili med odštevanjem do polfinalnega spektakla vse prej kot favoriti. Na nasprotni strani so namreč stali uglednejši zagrebški mojstri žoge, med njimi še vedno nekateri ...