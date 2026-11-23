Slavje argentinskega velikana Boca Juniors po zmagi z 2:0 nad brazilskim Atleticom Mineirom v finalu južnoameriškega nogometnega pokala (Copa Sudamericana) v kolumbijski Barranquilli je za kratek čas zasenčil neprijeten prizor. Eden glavnih zvezdnikov moštva Leandro Paredes je le nekaj trenutkov po dvigu pokala med pogovorom v živo zaprl oči in omahnil na zelenico, čeprav ga je novinar poskušal ujeti.

Razlog za omedlevico so bile izjemno težke razmere, saj je bilo pred tekmo 32 stopinj Celzija in kar 80-odstotna zračna vlaga. Dvaintridesetletni nekdanji zvezni igralec Paris Saint-Germaina je vrtoglavico začutil že med tekmo in je moral v drugem polčasu predčasno z igrišča. Po hitri zdravniški oskrbi v slačilnici je kmalu prišel k sebi, se vrnil na proslavljanje s soigralci in na družbenih omrežjih sporočil, da je z njim vse v redu.

Klubska lovorika je za Paredesa obliž na rane po burnem poletju, ko je z Argentino izgubil finale svetovnega prvenstva proti Španiji (0:1), nato pa si zaradi odrivanja španskega rezervista Gavija po zadnjem žvižgu prislužil deset tekem reprezentančne prepovedi in 90.000 dolarjev globe.