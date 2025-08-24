Po vstopu Šeška Rdeči vragi takoj povedli, a na koncu ostali brez zmage

Čeprav so mnogi pričakovali, da bo slovenski napadalec Benjamin Šeško tokrat prvič stal v začetni enajsterici Manchester Uniteda, se to ni uresničilo.

Kljub optimističnim napovedim trenerja Rubena Amorima je Šeško tekmo začel na klopi za rezervne igralce.

Prvi polčas dveh obrazov

Manchester United je tekmo odprl z izjemnim pritiskom. Z bliskovito in odločno igro so si hitro priigrali več priložnosti. Že v tretji minuti je okvir vrat zadel Matheus Cunha, ki se je le deset minut kasneje znova znašel v idealnem položaju.

Tokrat je bil po njegovem strelu iz neposredne bližine uspešnejši domači vratar Bernd Leno.

Po začetnem pritisku gostov so se nogometaši Fulhama le zbrali in vzpostavili ravnotežje. Začeli so ogrožati vrata Altaya Bayindirja, ki je bil pri posredovanjih, zlasti po kotih, ponovno videti negotovo.

Benjamin Šeško je dobro zadrževal žogo in bil natančen pri podajah, a do večjih priložnosti ni prišel, FOTO: Justin Tallis/AFP

Proti sredini polčasa je ritem igre upadel, zagon Rdečih vragov pa je postopoma pojenjal.

Odločilni trenutek prvega dela se je pripetil v 34. minuti, ko je Calvin Bassey v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Masona Mounta. Po posvetu z videosodnikom je glavni sodnik dosodil najstrožjo kazen.

Odgovornost je prevzel kapetan Bruno Fernandes, a je žogo poslal visoko čez prečko in zapravil najlepšo priložnost za vodstvo.

Ekipe so tako na odmor odšle z nedotaknjenima mrežama. Čeprav so si gostje priigrali več priložnosti, vključno z enajstmetrovko, jim ni uspelo doseči zadetka. Največ preglavic je domači obrambi povzročal Matheus Cunha, ki pa ni imel sreče pri zaključkih.

Šeško zgodaj vstopil, United takoj povedel

Drugi polčas se je začel v podobnem ritmu, v 54. minuti pa so (slovenski) navijači končno dočakali trenutek, ki so ga čakali. Trener Amorim je v igro poslal Benjamina Šeška, ki je skupaj z Diogom Dalotom zamenjal Casemira in Amada Dialla.

Menjava je hitro obrodila sadove, saj je United le štiri minute kasneje povedel.

Po kotu je najvišje skočil Leny Yoro, njegov strel z glavo pa se je od nesrečnega Rodriga Muniza odbil v mrežo za vodstvo gostov z 1:0.

Po kotu je Leny Yoro streljal z glavo, žoga pa se je od Rodriga Muniza odbila v mrežo za vodstvo Manchester Uniteda. FOTO: Justin Tallis/AFP

Rdeči iz Manchesterja so končno prebil led in zdelo se je, da imajo tekmo pod nadzorom.

Vendar se domačini niso predali. Trener Marco Silva je osvežil svojo ekipo, ki je začela vse odločneje pritiskati proti vratom Uniteda.

Pritisk se jim je obrestoval v 73. minuti. Po napaki v obrambi gostov je Alex Iwobi poslal predložek v kazenski prostor, kjer se je najbolje znašel rezervist Emile Smith Rowe, ki je vstopil le dve minuti prej, in z spretnim dotikom žogo poslal za hrbet Bayindirja za izenačenje na 1:1.

Rezervist Emile Smith Rowe je z spretnim dotikom žogo poslal za hrbet vratarja Bayindirja in izenačil na 1:1. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Izenačujoči zadetek je dal krila Fulhamu, ki je prevzel pobudo. Unitedova igra je razpadla in gostje so se znašli pod nenehnim pritiskom. V napadu so bili odrezani od soigralcev; Benjamin Šeško se je sicer trudil, dobro zadrževal žogo in bil natančen pri podajah, a pravih priložnosti zanj in za ostale napadalce ni bilo.

Gostje so se znašli pod nenehnim pritiskom in le s težavo branili svoja vrata. Kljub temu so si v 88. minuti po kotu priigrali najlepšo priložnost za zmago, a je strel rezervista Harryja Maguireja z glavo za las zgrešil cilj.

Do konca tekme se rezultat ni več spremenil. Manchester United je tako še drugič zapored ostal brez zmage, medtem ko je Fulham osvojil pomembno točko.