Po Xhaki še en udarec za Švico, razlog znova ponarejeni covidni dokumenti

Švicarska nogometna reprezentanca je pred prvimi tekmami lige narodov, v kateri se bo 6. oktobra merila s Slovenijo v ligi B, ostala še brez Breela Emboloja. Po Granitu Xhaki bo zaradi afere s ponarejenimi covidnimi dokumenti reprezentančni premor izpustil tudi napadalec Atlante United.

Švicarska nogometna zveza je sporočila, da Embolo ne bo priključen reprezentanci, razloga pa sprva ni navedla. Švicarski mediji pa poročajo, da je odločitev povezana z njegovo kaznijo zaradi uporabe ponarejenih potrdil o testiranju na covid v času pandemije.

Embolo prevzel odgovornost

Primer sega v leto 2021, sankcija pa je bila izrečena novembra lani. V državi, kjer sodne odločbe niso javno objavljene, je to sankcijo šele pred kratkim razkril novičarski portal Schweiz Heute.

V intervjuju za časopis St. Galler Tagblatt je Embolo, nekdanji igralec Monaca in Rennesa, dejal, da razume, da njegovo vedenje ni bilo pravilno in sprejema odgovornost.

Švica je brez Emboloja ostala le nekaj dni po tem, ko je iz reprezentance izpadel tudi njen kapetan Xhaka. Njegov primer je sicer nekoliko drugačen, saj je priznal, da si je med pandemijo priskrbel ponarejeno potrdilo o cepljenju.

Brez kapetana in napadalca proti Sloveniji

Xhaka je pojasnil, da so ga v času pandemije spremljali tesnoba in dvomi ter da cepivu ni zaupal. Švicarska zveza je njegov primer začasno odložila, po koncu reprezentančnega cikla pa bo odločala o nadaljnjih korakih.

Švica bo ligo narodov začela v soboto v Skopju proti Severni Makedoniji. Tri dni pozneje jo čaka gostovanje na Škotskem, 3. oktobra bo v Luzernu gostila Slovenijo, tri dni pozneje pa še Severno Makedonijo.

Embolo je bil za prvo tekmo proti Severni Makedoniji že suspendiran, zdaj pa bo izpustil celoten reprezentančni cikel. Enako velja za Xhako.