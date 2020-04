FOTO:Po Zahoviću odhaja še Mandarićeva denarnica

Ljubljana

- Potem ko je mesto športnega direktorja Maribora pred časom zapustil karizmatični Zlatko Zahović , bo očitno Olimpija ostala brez prvega moža. Milan Mandarić je namreč sprejel dokončno odločitev, da je po petih letih napočil čas za slovo od ljubljanske Olimpije.Kot je dejal v pogovoru za sobotno izdajo Dnevnika, z novo sezono ne bo več predsednik in skrbnik Olimpije. »To je dokončno,« je dejal predsednik vodilnega kluba prve slovenske nogometne lige.Njegov napovedani odhod pomeni, da se po Zahoviću poslavlja še druga vplivna osebnost, ki je v zadnjem desetletju pustila pečat v slovenskem nogometu. Mandarić je podrobno spregovoril v obdobju novega virusa, med katerim je dozorela odločitev, da bo zapustil Ljubljano. Najverjetneje bo odšel pred septembrom, ko bo dopolnil 82 let.Po njegovem mnenju je trenutno stanje zelo slabo za motivacijo in odvrača ljudi, ki vlagajo v športne posle. Med njimi sem tudi sam. »Ni skrivnost, da ima Olimpija ob redkih, a zelo uglednih sponzorjih, en sam vir prihodkov. To je moja denarnica,« je omenil Mandarić ter poudaril, da v teh okoliščinah lahko zagotovi maksimalno polovico denarja za plače. Kot je znano, smo v Delu poročali, da je Mandarić igralcem dal na voljo vzemi pol ali pusti »Ko sem slišal, da se nekateri ne strinjajo s ponudbo, sem jim jasno sporočil, da glede tega ni pogajanja. Če nekdo meni, da je njegova pogodba v teh razmerah sveta in da mora biti izvzet iz vsega, kar celotno človeštvo ta hip preživlja, potem res ni v pravem klubu. Če pa gledamo samo skozi interes in denar, se sam sprašujem, kje je tukaj sploh moj interes, da vztrajam pri financiranju kluba, ko vse stoji,« je prepričan Mandarić.»Odšel bom mirne vesti. Milan Mandarić je za Olimpijo naredil dovolj dobrega. In na to sem ponosen. Vložil sem svojih 18 milijonov evrov težko in pošteno prigaranega denarja, ustvaril sem spoštovanja vreden klub v Sloveniji in Evropi. Osvojili smo štiri lovorike, kar ni bilo enostavno in poceni. Veliko denarja je bilo treba zapraviti, nekajkrat smo bili tudi potratni, a komu mar. Zaradi tega sem imel osebno največ škode. V zadnji polovici leta smo veliko stroškov znižali. Na koncu sezone financiranje bo Olimpija stalo med 250.000 in 300.000 evrov na mesec,« je še poudaril Mandarić.»Skušal bom zagotoviti denar, da zaključimo letošnjo sezono, če bo le mogoče. Veliko je odvisno od zunanjih okoliščin, na katere nimam veliko vpliva. Še vedno nisem povsem obupal nad tem, da najdem novega vlagatelja, čeprav sem vse bolj pesimističen. Vsi zainteresirani so dobrodošli na razgovor. Če vlagateljev ne bo, vsi vemo, kaj to pomeni. Če je samo Milanu Mandariću pomembno, da Olimpija živi naprej, potem slabo kaže. Zato, ker sem že izčrpal vso svojo energijo, ves entuziazem in zapravil veliko preveč denarja za nogomet. Sem pa že napol spakiran.»Čas je, da se poslovimo. Kakor koli že, z novo sezono ne bom več predsednik in skrbnik Olimpije. To je dokončno,« je dejal Mandarić, ki si želi, da bi aktualno državno prvenstvo končali na igrišču.