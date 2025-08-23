Po zaostanku je Chelsea zabil petardo, popoldan prve minute za Jake Bijola

Londonski obračun med West Hamom in Chelseajem je odprl 2. kolo premier league. Chelsea je po razočaranju v prvi prvenstveni tekmi, ko je osvojil le točko brez doseženega gola proti Crystal Palaceu, jezo stresel proti drugemu mestnemu tekmecu West Hamu. V gosteh ga je premagala s 5:1.

Toda že pred prvim piskom je doživel udarec, saj je ogrevanje predčasno zaradi poškodbe končal Cole Palmer. V prvi postavi ga je zamenjal novinec Estevao, ki pa je v šesti minuti nepremišljeno izgubil žogo, do nje je prišel Lucas Paqueta in jo z lepim udarcem s slabih 20 metrov poslal pod prečko Chelseajevih vrat za 1:0 v korist West Hama, ki je v prvem krogu doživel poraz z 0:3 proti Sunderlandu.

Že v 15. minuti je po kotu z glavo izenačil vsaj za zdaj najdražji Chelseajev poletni nakup Joao Pedro. Le nekaj trenutkov pozneje je tudi West Ham še enkrat zadel, a iz prepovedanega položaja. Regularen gol pa je v 23. minuti spet dosegel Chelsea, strelec je bil Pedro Neto, podajalec pa Joao Pedro. V 34. minuti se je odkupil še Estevao, ki je bil ključni igralec pri zadetku Enza Fernandeza, ko je lepo prodrl in podal pred vrata.

Jaka Bijol naj bi danes debitiral v dresu Leedsa. FOTO: FC Leeds

Nočna mora za West Ham, enega kandidatov za boj za obstanek, se je nadaljevala v drugem polčasu, Moises Caicedo in Trevor Chalobah, slednjemu je spet podal Joao Pedro, sta v 54. in 58. povišala na končnih 5:1.

V soboto ob 18.30 bo na svoj debitantski nastop v dresu Leedsa čakal slovenski branilec Jaka Bijol, ki je zaradi kazni izpustil uvodni krog in zmago proti Evertonu. Danes bo Leeds gostoval pri enem glavnih favoritov lige Arsenalu.

Pred tem bo Manchester City ob 13.30 igral proti Tottenhamu, ob 16.00 pa bodo tekme Bournemouth – Wolverhampton, Brentford – Aston Villa in Burnley – Sunderland.

Manchester United bo v nedeljo gstoval v Londonu pri Fulhamu, slovenski zvezdnik Benjamin Šeško (desno) bo po vsej verjetnosti v začetni enajsterici rdečih vragov. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

Za slovenske navijače bo nedeljski vrhunec obračun Fulhama in Manchester Uniteda ob 17.30. Navijači rdečih vragov upajo, da bo novinec v napadu Benjamin Šeško tokrat dobil že mesto v začetni enajsterici, potem ko je v uvodnem kolu ob porazu proti Arsenalu vstopil v igro v drugem polčasu.

V nedeljo ob 15.00 bosta obračuna Crystal Palace – Nottingham Forest in Everton – Brighton, v ponedeljek pa bo branilec naslova Liverpool gostoval v Newcastlu.