  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Po zaostanku je Chelsea zabil petardo, popoldan prve minute za Jake Bijola

    Z londonskim derbijem in zmago modrih s 5:1 se je začelo 2. kolo angleškega nogometnega prvenstva. Prvič naj bi igral še obrambni steber sloveske reprezentance.
    Chelseajeva poletna brazilska okrepitev Joao Pedro (levo) je s svojim prvim golom v angleškem prvenstvu začel preobrat proti West Hamu. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters
    Galerija
    Chelseajeva poletna brazilska okrepitev Joao Pedro (levo) je s svojim prvim golom v angleškem prvenstvu začel preobrat proti West Hamu. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters
    G. N., STA
    23. 8. 2025 | 07:40
    23. 8. 2025 | 07:52
    3:01
    A+A-

    Londonski obračun med West Hamom in Chelseajem je odprl 2. kolo premier league. Chelsea je po razočaranju v prvi prvenstveni tekmi, ko je osvojil le točko brez doseženega gola proti Crystal Palaceu, jezo stresel proti drugemu mestnemu tekmecu West Hamu. V gosteh ga je premagala s 5:1.

    Toda že pred prvim piskom je doživel udarec, saj je ogrevanje predčasno zaradi poškodbe končal Cole Palmer. V prvi postavi ga je zamenjal novinec Estevao, ki pa je v šesti minuti nepremišljeno izgubil žogo, do nje je prišel Lucas Paqueta in jo z lepim udarcem s slabih 20 metrov poslal pod prečko Chelseajevih vrat za 1:0 v korist West Hama, ki je v prvem krogu doživel poraz z 0:3 proti Sunderlandu.

    Že v 15. minuti je po kotu z glavo izenačil vsaj za zdaj najdražji Chelseajev poletni nakup Joao Pedro. Le nekaj trenutkov pozneje je tudi West Ham še enkrat zadel, a iz prepovedanega položaja. Regularen gol pa je v 23. minuti spet dosegel Chelsea, strelec je bil Pedro Neto, podajalec pa Joao Pedro. V 34. minuti se je odkupil še Estevao, ki je bil ključni igralec pri zadetku Enza Fernandeza, ko je lepo prodrl in podal pred vrata.

    Jaka Bijol naj bi danes debitiral v dresu Leedsa. FOTO: FC Leeds
    Jaka Bijol naj bi danes debitiral v dresu Leedsa. FOTO: FC Leeds

    Nočna mora za West Ham, enega kandidatov za boj za obstanek, se je nadaljevala v drugem polčasu, Moises Caicedo in Trevor Chalobah, slednjemu je spet podal Joao Pedro, sta v 54. in 58. povišala na končnih 5:1.

    V soboto ob 18.30 bo na svoj debitantski nastop v dresu Leedsa čakal slovenski branilec Jaka Bijol, ki je zaradi kazni izpustil uvodni krog in zmago proti Evertonu. Danes bo Leeds gostoval pri enem glavnih favoritov lige Arsenalu.

    Pred tem bo Manchester City ob 13.30 igral proti Tottenhamu, ob 16.00 pa bodo tekme Bournemouth – Wolverhampton, Brentford – Aston Villa in Burnley – Sunderland.

    Manchester United bo v nedeljo gstoval v Londonu pri Fulhamu, slovenski zvezdnik Benjamin Šeško (desno) bo po vsej verjetnosti v začetni enajsterici rdečih vragov. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
    Manchester United bo v nedeljo gstoval v Londonu pri Fulhamu, slovenski zvezdnik Benjamin Šeško (desno) bo po vsej verjetnosti v začetni enajsterici rdečih vragov. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

    Za slovenske navijače bo nedeljski vrhunec obračun Fulhama in Manchester Uniteda ob 17.30. Navijači rdečih vragov upajo, da bo novinec v napadu Benjamin Šeško tokrat dobil že mesto v začetni enajsterici, potem ko je v uvodnem kolu ob porazu proti Arsenalu vstopil v igro v drugem polčasu.

    V nedeljo ob 15.00 bosta obračuna Crystal Palace – Nottingham Forest in Everton – Brighton, v ponedeljek pa bo branilec naslova Liverpool gostoval v Newcastlu.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Angleški klubi zapravljajo več kot štiri največje lige skupaj

    Elitna angleška liga zaradi enormnih prihodkov od TV pravic ustvarja finančni prepad, ki spreminja razmerja moči in siromaši preostale evropske lige.
    Žan Urbanija 22. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    FIFA

    Bo klubsko svetovno prvenstvo potekalo na vsaki dve leti?

    Vodstvo Svetovne nogometne zveze razmišlja, da bi po letu 2029 klubsko svetovno prvenstvo potekalo na vsaki dve leti, na tekmovanju pa bi nastopilo več ekip.
    19. 8. 2025 | 11:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Bijolov Leeds do prvih treh točk

    Leeds United, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, je slavil v prvem krogu angleškega prvenstva. Bijol zaradi kartonov ni igral.
    19. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spremljali smo v živo

    Šeško debitiral na Old Traffordu, ampak Arsenal je zasolil rano rdečim vragom

    Derbi prvega kola angleške premier league med Manchester Unitedom in Arsenalom se je končal z zmago gostov, za katere je zadel Riccardo Calafiori.
    Peter Zalokar 17. 8. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Na igrišču dve milijardi evrov, del večera Benjamin Šeško

    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal.
    17. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi

    Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

    Celjani so si priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo na Češkem, a je veselje skalila huda poškodba in skrb vzbujajoče stanje igrišča.
    21. 8. 2025 | 23:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    premier leagueChelseaWest Ham UnitedLeeds UnitedJaka Bijol

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Ligue 1

    Parižani kar 80 odstotkov igrali na ena vrata, zabili pa le en gol

    Francoski in evropski klubski prvbak Paris St-Germain je v 2. kolu francoskega nogometnega prvenstva z 1:0 premagal Angers.
    23. 8. 2025 | 07:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva zmaga svetovnega prvaka

    Po zaostanku je Chelsea zabil petardo, popoldan prve minute za Jake Bijola

    Z londonskim derbijem in zmago modrih s 5:1 se je začelo 2. kolo angleškega nogometnega prvenstva. Prvič naj bi igral še obrambni steber sloveske reprezentance.
    23. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Film

    Zakonca Rose, drugič in tokrat z britanskim naglasom

    Naslednika Kathleen Turner in Michaela Douglasa sta Olivia Colman in Benedict Cumberbatch.
    23. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Udarni start prvaka

    Bayern prerešetal nemočni Leipzig

    Branilec naslova nemškege nogometnega prvaka je sezono odprl s visoko zmago porti nekdanjemu moštvu slovenskega asa Benjamina Šeška. Harry Kane zabil tri gole.
    23. 8. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Katharina Schultens

    Iskanje nežnega in afirmativnega pogleda na svet

    Po mnenju Katharine Schultens je veliko bolj je dragocena raznolikost jezikov, etnij in navad Evrope kot pa uniformirana enotnost, ki je danes tako propagirana.
    Peter Rak 23. 8. 2025 | 07:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Film

    Zakonca Rose, drugič in tokrat z britanskim naglasom

    Naslednika Kathleen Turner in Michaela Douglasa sta Olivia Colman in Benedict Cumberbatch.
    23. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Udarni start prvaka

    Bayern prerešetal nemočni Leipzig

    Branilec naslova nemškege nogometnega prvaka je sezono odprl s visoko zmago porti nekdanjemu moštvu slovenskega asa Benjamina Šeška. Harry Kane zabil tri gole.
    23. 8. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Katharina Schultens

    Iskanje nežnega in afirmativnega pogleda na svet

    Po mnenju Katharine Schultens je veliko bolj je dragocena raznolikost jezikov, etnij in navad Evrope kot pa uniformirana enotnost, ki je danes tako propagirana.
    Peter Rak 23. 8. 2025 | 07:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo