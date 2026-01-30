  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    Radomljani so jeseni klonili v Stožicah, a so v prvi polovici tekmovanja zbrali enako točk kot Olimpija. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Radomljani so jeseni klonili v Stožicah, a so v prvi polovici tekmovanja zbrali enako točk kot Olimpija. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    M. Ru., STA
    30. 1. 2026 | 20:16
    3:31
    A+A-

    Radomljani in Kidričani so odprli spomladanski del prvenstva. Oboji so – tako kot Olimpija – jeseni zbrali po 25 točk, na medsebojnih tekmah pa je bil uspešnejši Aluminij, ki je dobil obe tekmi. Tokrat pa so slavili mlinarji. Vsi trije goli so padli v osmih minutah v drugem polčasu. Radomlje so zdaj trenutno pete, Aluminij pa sedmi.

    image_alt
    Albert Riera odhaja, zadnjič bo Celjane vodil proti Mariboru

    Radomlje, ki so pozimi ostale brez Ivana Ćalušića, ki je šel v Celje, in tudi Dejana Vokića, ki je dobil večletno kazen zaradi vpletenosti v stave leta 2023, ko je bil še pri Beneventu, so bile v uvodnih minutah nekoliko aktivnejše, a resnih priložnosti ni bilo.

    V 21. minuti pa so Kidričani poskrbeli za prvo, ko je z roba kazenskega prostora streljal od Maribora posojeni Eric Taylor, sicer ob Urošu Korunu, Bambi Sussu in Florijanu Raduhi ena odmevnejših zimskih okrepitev Aluminija, ki tokrat ni mogel računati na kaznovanega Aleksandra Zeljkovića, zaradi zdravstvenih težav je manjkal tudi vratar Matjaž Rozman.

    Uroš Korun se je pozimi pridružil Aluminiju iz Kidričevega. FOTO: NK Aluminij Kidričevo
    Uroš Korun se je pozimi pridružil Aluminiju iz Kidričevega. FOTO: NK Aluminij Kidričevo

    V 36. minuti pa so domači, pozimi med drugimi bogatejši za Mihaela Žaperja, Borno Graonića in Dejana Kantužerja, zapravili dotlej najlepšo priložnost, Jaša Martinčič je imel odprt strel v kazenskem prostoru, poskusil iz prve, a zgrešil cilj. Martinčič je poskusil tudi v 45. minuti s prostega strela z 20 metrov, a bil za malenkost nenatančen.

    V 49. minuti so se zadetka za kratek čas veselili gosti, a ta ni obveljal zaradi prepovednega položaja, zato pa je obveljal njihov nov gol v 58. minuti, ko je po podaji Vida Kodermana pred Sama Pridgarja prišel Ivijan Svržnjak za zadel za 1:0. Toda že minuto pozneje so domači izenačili, ko je po podaji Nina Kukovca z leve strani zadel Nikola Jojić.

    Aluminij je imel takoj zatem še dve obetavni akciji, Radomlje pa so znova zadele. V 66. minuti je Kukovec izkoristil zmedo vratarja Aneja Mrežarja in Koruna, jim odvzel žogo ter s peto zaposlil Martinčiča, ki je žogo pospravil v prazno mrežo. Deset minut pozneje so imeli spet gosti tri obetavne napade, med drugim so zatresli tudi prečko prek Nala Lana Korena.

    V 79. minuti je Kukovec žogo poslal čez Mrežarja, vendar tudi mimo gola, nato pa so Radomljani dokaj mirno tekmo pripeljali do zanje srečnega konca. Radomlje bodo v 20. krogu v sredo gostovale v Celju, Aluminij pa bo v četrtek gostil Olimpijo. 

    Ajdovsko Primorje ni igralo z Domžalami, ki ne bodo tekmovale v drugem delu sezone. 

    Prva liga Telemach, 17. kolo:

    Petek:

    Kalcer Radomlje – Aluminij 2:1

    Sobota:

    Olimpija – Mura (15.00)

    Koper – Bravo Big Bang (17.30)

    Nedelja:

    Maribor – Celje (15.00)

     

       

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Žreb parov

    Benfica in Jose Mourinho znova nad Real

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov. Atletico z Janom Oblakom se bo za preboj med 16 najboljših pomeril z Bruggejem.
    30. 1. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mnenje, ki odmeva

    Črnogorec Realu nalil čistega vina: Manjka vodja, ne igralec, ki dela razliko

    Predrag Mijatović, nekdanji zvezdnik in športni direktor madridskega velikana, v najboljšems strelcu Kylianu Mbappeju ne vidi vodje v slačilnici in na igrišču
    30. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kazen za prvake

    Nogometna zveza brutalno kaznovala udeležence škandaloznega finala

    Skupne finančne kazni dosegajo skoraj milijon evrov.
    30. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Albert Riera odhaja, zadnjič bo Celjane vodil proti Mariboru

    Nogometni klub Celje je potrdil, da se Albert Riera po štajerskem derbiju z Mariborom poslavlja s klopi vodilnega kluba v slovenski ligi. Odhaja v Nemčijo.
    30. 1. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    1. SNLPrva liga TelemachaluminijRadomljeNK OlimpijaNK MariborKalcer RadomljeNK CeljeNK RadomljenogometNK AluminijKoperFC KoperMaribordržavno prvenstvoNK BravoNZS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filmski svet

    Umrla je mama iz filma Sam doma

    Legendarna igralka, katere nepozabne vloge in edinstven humor bodo navdihovali gledalce še generacije.
    30. 1. 2026 | 20:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo