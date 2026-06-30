Po zmagi Maroka aretacije navijačev in spopadi s policijo na Nizozemskem

Dramatična zmaga Maroka nad Nizozemsko po enajstmetrovkah je v nizozemskem Haagu, domu velike maroške skupnosti, prinesla ogromno radosti, a tudi nasilne aretacije med spopadi s policijo. V mestni četrti Schilderswijk so po poročanju AFP navijači, ogrnjeni z maroškimi zastavami, plesali in navijali na ulicah, eksplodirale so tudi petarde.

Več sto navijačev se je zbralo na križišču v četrti, brcali so žoge v zrak in divje slavili s potniki v vozilih, ki so peljali mimo, nekateri pa so skakali tudi po avtomobilih.

Približno uro po začetku slavja se je razpoloženje poslabšalo, ko je na kraj dogodka prispela policija za boj proti izgredom in uporabila vodne topove ter izvedla napade s palicami, da bi razgnala množico.

Policisti so po poročanju AFP opravili ducat aretacij, pri čemer je policija več mladeničev po udarcih s palicami po nogah spravila na tla. Policisti so nekatere lovili na kolesih. Nato so jih z lisicami na rokah odpeljali s policijskimi kombiji.

Kljub večkratnim poskusom so ljudje zavrnili pogovore z mediji in so raje ohranili svojo identiteto v tajnosti. Mnogi so nosili maske in si z rutami zakrivali obraze.

Tekma osmine finala svetovnega prvenstva v Monterreyu se je končala z remijem 1:1 po podaljšku, kar je privedlo do napetega izvajanja enajstmetrovk. Po več zgrešenih kazenskih strelih na obeh straneh je maroški napadalec Ismael Saibari, ki na Nizozemskem igra za PSV Eindhoven, zadel in reprezentanci zagotovil tekmo osmine finala s sogostiteljico SP Kanado.