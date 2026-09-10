Chelseaju bi lahko odvzeli naslov prvaka, star deset let, bo prvak Tottenham?

Nekdanji trener Tottenhama in Chelseaja Mauricio Pochettino je odprl staro rano londonskega nogometa. Argentinec je prepričan, da bi morali Chelseaju odvzeti naslov angleškega prvaka iz sezone 2016/17 in ga podeliti Tottenhamu, ki je prvenstvo končal na drugem mestu.

Pochettino se je odzval na primer finančnih kršitev Chelseaja. Londonski klub je priznal 74 kršitev pravil angleške nogometne zveze (FA), med drugim 47 milijonov funtov nedovoljenih oziroma prikritih plačil neregistriranim agentom med letoma 2011 in 2018, ko je bil lastnik kluba Roman Abramovič. Chelsea je bil kaznovan z desetimi milijoni funtov, ne pa tudi s športno sankcijo.

»Ne dvomim in ni me strah povedati resnice. Navijači Chelseaja bodo jezni name, toda ne pritožujem se. To je resnica. Če so priznali, da so kršili pravila, bi moral naslov pripasti drugouvrščeni ekipi,« je dejal Pochettino. To je bil prav njegov Tottenham, ki je sezono končal sedem točk za prvaki. Spurs so bili tedaj tudi edina ekipa v zgodovini premier lige, ki je v isti sezoni dosegla največ in prejela najmanj golov, pa kljub temu ni osvojila naslova.

Pochettino poudarja, da enaka merila ne bi smela veljati le na igrišču. »Ne morejo nekateri klubi igrati po pravilih prepovedanega položaja in VAR, drugi pa brez njih. Za vse morajo veljati enaka pravila in enake možnosti za sestavo najboljše ekipe,« je dejal Argentinec.

Ob tem ni želel zmanjševati dosežka tedanje ekipe Antonia Conteja, v kateri so pomembne vloge igrali Eden Hazard, Willian in David Luiz. Toda njegovo stališče ostaja jasno: »Če si kršil pravila, potem je konec – naslov moraš predati drugi ekipi.«