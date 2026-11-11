Pochettino vse bližje Unitedu, zanj bi morali odšteti milijone

Danes bo padla odločitev o prihodnosti Michaela Carricka pri Manchester Unitedu. V Monaku se bosta izvršni direktor Omar Berrada in športni direktor Jason Wilcox sestala s solastnikom kluba, Jimom Ratcliffom, po poročanju The Athletica pa naj bi vodstvo Carricka razrešilo s položaja trenerja. Pri klubu se že pripravljajo na prihod Mauricia Pochettina.

Obe strani sta po pisanju Athletica blizu dogovora, če bi vodstvo sprejelo odločitev o Carrickovem odhodu. Včeraj sta se Pochettino in klub dogovarjala glede osebnih pogojev, a rdeči vragi še niso kontaktirali ameriške nogometne zveze, dodaja medij. Argentinski strateg ima namreč odkupno klavzulo v vrednosti deset milijonov dolarjev (8,97 milijona evrov), znesek pa naraste, če bi United pripeljal tudi njegovega pomočnika Jesusa Pereza, ki s Pochettinom sodeluje že 16 let.

Pochettino je vodenje ameriške reprezentance prevzel leta 2024 in jo na nedavnem domačem svetovnem prvenstvu popeljal do osmine finala. Na Otoku je vodil že Southampton, Tottenham in Chelsea, lani pa je za BBC povedal, da bi se nekoč rad vrnil v premier league.

Manchester United je po desetih krogih z osmimi točkami v coni izpada. Carrick je moštvo popeljal le do ene zmage, in sicer konec avgusta proti Ipswichu. Na zadnji tekmi pred reprezentančnim odmorom si je ManUtd v izdihljajih tekme z Aston Villo priigral remi (4:4).