Pod Lendavskimi Goricami igrajo po španskih taktih

Današnje prvo dejanje 8. kola v 1. SNL v Lendavi (20.15), kjer bodo gostovali Radomljani, ima že pridih bitke za obstanek. Med Nafto in Radomljami sta le dve točki razlike, pri čemer imajo zadnjeuvrščeni gostje tekmo manj. Toda proti prvim favoritom za naslov prvakov Celjanom, ki bodo v nedeljskem derbiju gostili Koprčane.

V Lendavi so lahko le delno zadovoljni z dosedanjim izkupičkom, toda z optimizmom jih navdajajo všečne predstave. Poletni vrhunec Lendavčanov je bil prekmurski derbi, v katerem so Sobočanom nasuli pet golov. Z ducatom golov so drugi najučinkovitejši za vodilnimi Mariborčani, Amadej Maroša in Josip Ivan Zorica pa sta s po tremi goli na drugem mestu lestvice strelcev.

Napadalec Nafte Amadej Maroša je dosegel že tri gole. FOTO: NK Nafta/facebook

Španski trener Gonzalo Escudero v prvi sezoni v slovenskem nogometu gre navkljub slabšemu položaju na lestvici po stopinjah slavnih rojakov, šampionov, Alberta Riere in Victorja Sancheza. Nafta neguje všečen nogomet in ne bi bilo presenečenje, če se ne bi krivulja uspešnosti v naslednjih tekmah dvignila. Prva priložnost za vzpon na lestvici je prav drevišnja tekma, v kateri so Lendavčani favoriti.

Radomljani so po novi prenovi moštva in s številnimi novimi igralci še v obdobju spoznavanja in uigravanja. Pod taktirko trenerja Ivana Vukmanovića še nihajo, toda tudi proti močnejšim tekmecem so že pokazali, da so vse prej kot avtsajderji. Na Bonifiki so nesrečno izgubili dve točki, v Fazaneriji so premagali neposredne tekmece za obstanek Sobočane. V prejšnjem kolu so z Olimpijo igrali brez golov.

8. kolo

petek:

Nafta – Kalcer Radomlje (20.15)

sobota:

Aluminij – Bravo (17.30)

Olimpija – Brinje Grosuplje (20.15)

nedelja:

Maribor – Mura (17.30)

Celje – Koper (20.15)