Pod Vezuvom spet veselo, tokrat po zaslugi Bologne

Bologna, ki nadaljuje odličen niz, saj je na zadnjih šestih tekmah zbrala 13 točk, toliko jih je v tem obdobju vpisal zgolj vodilni Napoli, je prekinila niz Interjeve neporaženosti na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih. Krivec za to je Ricardo Orsolini, ki je dosegel edini zadetek v 76. minuti. Samir Handanović za Inter po presenetljivi priložnosti, ki jo je prvič po oktobru dobil v prejšnjem kolu proti nekdanjemu delodajalcu Udineseju, spet ni branil in je tekmo spremljal s klopi.

Popoldne bo še Salernitana Domna Črnigoja igrala proti Monzi, Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića bo gostil Spezio Tia Cipota, branilec naslova AC Milan pa Atalanto.

V soboto so nogometaši Napolija so v gosteh premagali Empoli z 2:0 in so še naprej trdno v vodstvu na lestvici. Znova se je med strelce vpisal z 19 goli najboljši strelec lige Nigerijec Victor Osimhen. Petar Stojanović je za Empoli igral od 68. minute. Na drugi sobotni tekmi je Lecce doma z 0:1 izgubil proti Sassuolu.

V ponedeljek bo Verona igrala proti Fiorentini, Lazio pa proti Sampdorii Martina Turka. Vodstvo slednje, ki se bori za obstanek, je v soboto prejelo resno grožnjo. Neznanci so namreč na sedež kluba dostavili odsekano svinjsko glavo, na škatli pa so zapisali »naslednje glave bodo vaše«. Takšne grožnje v italijanskem nogometu niso novost, saj so leta 2006 športnemu direktorju Palerma poslali kozjo glavo, leta 1999 pa je predsednik Reggine dobil okrvavljeno bikovo glavo.

V torek bosta kolo zaključila obračuna Cremonese – Roma in vedno vroč mestni derbi Juventus – Torino.

Napoli ima po 24 tekmah že 65 točk, sledi Inter s 47, nato pa s tekmo manj Roma, Milan (oba 44 točk), Lazio (42) in Atalanta (41). Bologna je trenutno sedma.