Podpisal novo pogodbo in odstopil

Hrvaška je z zmago proti Gani ugasnila še zadnje upanje škotske reprezentance za uvrstitev med 32 najboljših na svetovnem prvesntvu v nogometu. Zaradi takšnega razpleta je odstopil 62-letni selektor Škotske Steve Clarke, s čimer je predčasno končal komaj mesec dni staro štiriletno pogodbo .

Clarke je škotski nogomet vodil zadnjih sedem let, s čimer se je vpisal med najuspešnejše in stanovitneše selektorje v zgodovini tamkajšnjega reprezentančnega nogometa. Pod njegovim vodstvom se je reprezentanca po dolgih letih suše vrnila na svetovni zemljevid. Na mundialu pa Škoti v skupini C niso izpolnili visokih pričakovanj. Turnir so sicer odprli z minimalno zmago proti Haitiju z 1:0, a sta sledila zaporedna poraza – najprej z enakim izidom proti Maroku in nato še prepričljiv poraz proti Braziliji z 0:3.

»Najbolj čustven del tega slovesa je zagotovo slovo od mojih varovancev. Brez njih ne bi imeli niti enega samega spomina, ki smo jih skupaj ustvarjali vse od leta 2019 do danes, v tem izjemno uspešnem obdobju. Vodenje Škotske mi je bilo v neizmeren ponos,« je v izjavi za javnost poudaril Clarke.