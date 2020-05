Podpredsednik Fife: Tudi evropska sezona v enem koledarskem letu

Podpredsednik mednarodne nogometne zveze (Fifa) Victor Montagliani meni, da bi morale evropske lige razmisliti o spremembi koledarja. Montagliani je prepričan, da bi morali zaradi koronavirusne pandemije in mundiala 2022 v Katarju, ki naj bi bil novembra in decembra, za eno koledarsko leto prestaviti sezono.

Celotna sezona v enem koledarskem letu?

»To ni zamisel, ki bi jo bilo treba takoj ovreči,« je danes dejal Kanadčan za italijanski radio Sportiva. Montagliani je predsednik zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), kjer se vse lige začenjajo in končajo znotraj enega koledarskega leta, za razliko od večine evropskih lig, kjer sezona tradicionalno traja od avgusta do maja naslednjega leta.



Sprememba, za katero se zavzema podpredsednik lige, bi omogočila ligam, ki so sezono 2020 začasno prekinile, da jo v miru končajo do konca leta, novo pa začnejo šele leta 2021. Takšna prilagoditev pa bi sovpadala tudi z veliko spremembo koledarja od leta 2024, ki jo je že napovedal predsednik Fife Gianni Infantino.