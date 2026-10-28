Podpredsednik zveze odstopil zaradi nestrinjanj glede Infantina

Podpredsednik Japonske nogometne zveze (JFA) Takeši Okada je zapustil položaj zaradi konflikta med njegovimi prepričanji in vrsto ukrepov, povezanih z nedavnim svetovnim prvenstvom. »Vso kariero sem cenil družbeno vrednost športa, saj sem prepričan, da je treba šport izvajati pošteno,« je zapisal v pojasnilu odhoda.

»Vendar pa glede na vrsto odzivov v zvezi z nedavnim svetovnim prvenstvom v nogometu obstaja precejšnja vrzel med temi odzivi in mojimi lastnimi prepričanji, zato jih kot športnik ne morem sprejeti.« Okada je odhod naznanil, potem ko je prejšnji teden Azijska nogometna konfederacija (AFC) naznanila svojo podporo predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianniju Infantinu.

Ob tem je poudaril, da razume, zakaj se je japonska zveza odločila za enako držo kot celinska. »Razumem, da obstajajo praktični razlogi za povezovanje z AFC in vpliv, ki ga to ima na japonski nogomet, glede na naše odnose z AFC,« je zapisal. Na slovo Okade se je odzval tudi predsednik JFA Tsunejasu Mijamoto. Predsednik je ob tem poudaril pomen regionalne solidarnosti in dejal, da je podpora predsedniku Fife uveljavljena praksa azijskih držav, je njegov odziv povzel portal Goal.

Okada je japonsko reprezentanco popeljal do nastopa na svetovnem prvenstvu leta 1998, kar je takrat azijski državi uspelo prvič. Na tekmovanju so modri samuraji izgubili vse tri tekme, nato je Okada odstopil. Vrnil se je leta 2007 in se z izbrano vrsto znova uvrstil na mundial, na katerem je tokrat Japonska izpadla v osmini finala.