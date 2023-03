Podvig v Astani so zrežirali mladi igralci in rezervisti

V nadaljevanju preberite:

Pomembna zmaga v Kazahstanu je imela razburljiv scenarij, toda Matjaž Kek in fantje so se znali izvleči iz nevarnega položaja in po preobratu poraz spremenili v zmago. Temelji za nadaljevanje kvalifikacij so dobri, ugotavljajo tudi strokovnjaki, ki so prepričani, da je bil Žan Vipotnik selektorjev zadetek v polno in da bodo v Kazahstanu največji tekmeci gotovo izgubljali točke.