Prestop kariere za Pogačarja

Slovenski nogometni prvoligaš Brinje Grosuplje je tudi uradno ostal brez Eneja Marsetiča. Enaindvajsetletni krilni igralec, ki je v Grosuplje prišel letos poleti iz Bistrice, bo namreč kariero nadaljeval pri češkem prvoligašu Slovanu Liberecu.

»Prestop v Slovan Liberec predstavlja pomemben korak za Eneja in velik trenutek za NK Brinje Grosuplje. Gre za največji prestop v zgodovini kluba. Ta hkrati potrjuje kakovost našega dela pri prepoznavanju in vključevanju perspektivnih mladih nogometašev,« so zapisali Grosupeljčani.

Po podatkih Transfermarkta je odškodnina za Marsetiča, ki je podpisal petletno pogodbo, znašala 300.000 evrov. Marsetič se bo v klubu pridružil Venustu Baboulaju in Fallouju Fayeju, ki sta pred časom na Češko odšla iz ljubljanskega Brava. V elitni češki ligi od Slovencev igrajo še Danijel Šturm (Slavia Praga), Klemen Mihelak in Matej Malenšek (oba Jablonec).

Največji prestop kariere je doletel tudi Andreja Pogačarja, dosedanjega člana Radomelj. Štiriindvajsetletnik je postal član Catanzara v drugi italijanski ligi. V lanski sezoni je v prvi ligi Telemach vknjižil 33 nastopov, ki jim je pridodal tri zadetke ter pet asistenc.