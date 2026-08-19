  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Pogba po neuspešni sezoni in mnogih poškodbah zapušča Monako

V minuli sezoni se Francoz ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu zaradi jemanja prepovedanih snovi.
V minuli sezoni se Pogba ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu. FOTO: Franck Fife/Afp
Galerija
V minuli sezoni se Pogba ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu. FOTO: Franck Fife/Afp
L. Š.
19. 8. 2026 | 11:42
1:47
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Francoski nogometni prvoligaš Monaco in nekdanji francoski reprezentant Paul Pogba sta sporočila, da sta končala sodelovanje, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Pogba je v klub iz kneževine prišel lani poleti kot prost igralec, potem ko je bil od decembra 2024 brez kluba po prekinitvi pogodbe z italijanskim Juventusom.

image_alt
Paul Pogba po štiriletni prepovedi »žalosten in šokiran«

V minuli sezoni se ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu zaradi jemanja prepovedanih snovi. Za Monaco je odigral zgolj šest tekem v francoskem prvenstvu in le enkrat v uvodni enajsterici, skupno pa je zbral zgolj 115 minut.

»Monaco in Paul Pogba sta sklenila, da so bili prvotno zastavljeni cilji le delno doseženi. Pred začetkom nove sezone sta se obe strani sporazumno odločili za prekinitev pogodbe, ki ju je vezala do junija 2027,« so v sporočilu za javnost zapisali pri ekipi iz kneževine.

Pogba je trenutno na bolniškem dopustu, po dolgotrajnih težavah z desnim kolenom pa si je v letošnjem poletnem pripravljalnem obdobju poškodoval še levo stegensko mišico.

Triintridesetletni član zmagovite francoske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 je v dveh obdobjih igral za angleški Manchester United in Juventus, svojo kariero pa bo bržkone nadaljeval v ZDA ali na Bližnjem vzhodu.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Jakob Omrzel gre na Vuelto, na štartu kar sedem Slovencev

Na prihajajoči kolesarski dirki po Španiji bomo lahko pesti stiskali za rekordno število Slovencev, kar trije se bodo merili v barvah Bahrain Victoriousa.
Matic Rupnik 19. 8. 2026 | 08:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konec sage

Neznank ni več, Rodri je član Barcelone, kolikšna je odškodnina, pa je skrivnost

Po pisanju angleških in španskih medijev naj bi bil prestop najkoristnejšega nogometaša mundiala vreden med 70 in 80 milijonov evrov.
18. 8. 2026 | 19:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pep Guardiola

Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

Nova dokumentarna serija ponuja redek vpogled v najbolj turbulentno obdobje Guardiolovega desetletja pri Manchester Cityju.
Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 13:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mediji

Novi lastnik odstavlja direktorje medijev, tudi Katjo Šeruga iz N1

Investicijski sklad Alpac Capital prevzema regionalno skupino Adria News Network; v Srbiji odstavili direktorje medijev N1, TV Nova, Nova.rs, Radar in Danas.
Staš Ivanc 18. 8. 2026 | 11:03
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri žalne salve za Mileno Zupančič: takšno bo njeno zadnje slovo

Do pogreba z vojaškimi častmi niso samodejno upravičeni vsi pomembni Slovenci.
18. 8. 2026 | 12:15
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Pretres v Dončićevem klubu: družina je guvernerki moštvo prodala iz rok

Poletje v Los Angelesu nikakor ni mirno, lastniške spremembe pa pod vprašaj postavljajo nadaljnjo usmeritev moštva. Zdi se, da se končuje pomembna doba.
18. 8. 2026 | 07:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Inovacije v zdravstvu

Inovacije spreminjajo zdravljenje bolezni, ki so bile nekoč neozdravljive

Od neozdravljive bolezni do obvladljive prihodnosti. Bolniki morajo biti sistemski partnerji.
Maja Južnič Sotlar 19. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Paul PogbaMonaconogometprestopFrancija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Svet so ljudje

Ob Marijinem vnebovzetju ukradli renesančne slike

Proti štirim paznikom muzeja v italijanski Messini bodo po kraji dragocenih del renesančnega umetnika Antonella da Messine sprožili disciplinski postopek.
19. 8. 2026 | 12:45
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Energetika

Krška nuklearka spet s polno močjo

Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov.
19. 8. 2026 | 12:19
Preberite več
Video
Kultura  |  Glasba
Kultura

Po obisku Szigeta: Festival strpnosti in svobode v prahu, ki povezuje (VIDEO)

Novinarka Dela Nina Gostiša je strnila vtise z raznolikega festivala v Budimpešti, ki ne ponuja zgolj glasbe.
Nina Gostiša 19. 8. 2026 | 12:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (19. 8.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 19. 8. 2026 | 11:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Pogba po neuspešni sezoni in mnogih poškodbah zapušča Monako

V minuli sezoni se Francoz ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu zaradi jemanja prepovedanih snovi.
19. 8. 2026 | 11:42
Preberite več
Video
Kultura  |  Glasba
Kultura

Po obisku Szigeta: Festival strpnosti in svobode v prahu, ki povezuje (VIDEO)

Novinarka Dela Nina Gostiša je strnila vtise z raznolikega festivala v Budimpešti, ki ne ponuja zgolj glasbe.
Nina Gostiša 19. 8. 2026 | 12:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (19. 8.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 19. 8. 2026 | 11:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Pogba po neuspešni sezoni in mnogih poškodbah zapušča Monako

V minuli sezoni se Francoz ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu zaradi jemanja prepovedanih snovi.
19. 8. 2026 | 11:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo