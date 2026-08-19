Pogba po neuspešni sezoni in mnogih poškodbah zapušča Monako

Francoski nogometni prvoligaš Monaco in nekdanji francoski reprezentant Paul Pogba sta sporočila, da sta končala sodelovanje, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Pogba je v klub iz kneževine prišel lani poleti kot prost igralec, potem ko je bil od decembra 2024 brez kluba po prekinitvi pogodbe z italijanskim Juventusom.

V minuli sezoni se ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu zaradi jemanja prepovedanih snovi. Za Monaco je odigral zgolj šest tekem v francoskem prvenstvu in le enkrat v uvodni enajsterici, skupno pa je zbral zgolj 115 minut.

»Monaco in Paul Pogba sta sklenila, da so bili prvotno zastavljeni cilji le delno doseženi. Pred začetkom nove sezone sta se obe strani sporazumno odločili za prekinitev pogodbe, ki ju je vezala do junija 2027,« so v sporočilu za javnost zapisali pri ekipi iz kneževine.

Pogba je trenutno na bolniškem dopustu, po dolgotrajnih težavah z desnim kolenom pa si je v letošnjem poletnem pripravljalnem obdobju poškodoval še levo stegensko mišico.

Triintridesetletni član zmagovite francoske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 je v dveh obdobjih igral za angleški Manchester United in Juventus, svojo kariero pa bo bržkone nadaljeval v ZDA ali na Bližnjem vzhodu.