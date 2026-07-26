Pogodba z rusko stavnico ogrozila imenovanje svetovnega prvaka

Dogovor o ustoličenju Andree Pirla za selektorja Italije je bil že sklenjen, potrditev pa se je nepričakovano zavlekla in bi lahko prinesla preobrat ter »rdeči karton« za nekdanjega svetovnega prvaka. Razlog je Pirlovo sodelovanje z rusko stavniško družbo Fonbet, ki je sprožilo politične in etične polemike.

Po navedbah italijanskih medijev se je 47-letni nekdanji reprezentant z Italijansko nogometno zvezo dogovoril za štiriletno pogodbo, vredno približno 1,5 milijona evrov za sezono, z dodatnimi bonusi. Izbran je bil potem, ko je ponudbo zavrnil Pep Guardiola, projekt pa naj bi trajal najmanj do svetovnega prvenstva leta 2030.

Pred podpisom mora Pirlo prekiniti pogodbo z dubajskim drugoligašem United FC, precej večji zaplet pa predstavlja njegovo sodelovanje s stavniško družbo Fonbet, pri kateri opravlja vlogo globalnega ambasadorja.

Predsednik United FC Sergej Lomakin je poslovno povezan s Fonbetom, Pirlo pa je konec maja nastopil tudi na promocijskem nogometnem dogodku družbe v Moskvi. Zaradi ruske agresije na Ukrajino je to sprožilo ostre odzive dela italijanske politike.

Sodelovanje s Fonbetom sicer ni nezakonito, saj stavniška dejavnost ni predmet sankcij Evropske unije. Vendar italijanski mediji poudarjajo, da funkcija selektorja reprezentance ni združljiva z aktivnim oglaševalskim sodelovanjem s stavniško družbo, zato bi moral Pirlo pogodbo prekiniti še pred podpisom z zvezo.

Med najostrejšimi kritiki je predsednik stranke Azione Carlo Calenda, ki meni, da ljudje, povezani z rusko propagando po letu 2022, ne bi smeli opravljati državnih oziroma nacionalnih funkcij. Podobno stališče sta izrazila tudi podpredsednica Evropskega parlamenta Pina Picierno in politik Benedetto Della Vedova, ki od Pirla zahtevata prekinitev sodelovanja s Fonbetom.

Zaradi pritiska javnosti so se pojavila ugibanja, da predsednik zveze Giovanni Malagò ponovno preučuje imenovanje. Časniki Corriere della Sera, La Repubblica in Gazzetta dello Sport poročajo, da bi lahko prav sodelovanje z rusko družbo ogrozilo Pirlov prihod na selektorski položaj.

Pirlovi odvetniki so prepričani, da pravnih ovir ni. Po poročanju Gazzette dello Sport pogodba s Fonbetom vsebuje klavzulo, ki omogoča takojšnjo prekinitev brez odškodnine. Prav tako že urejajo prekinitev pogodbe z United FC.

Če bi dogovor kljub temu propadel, sta glavna kandidata za selektorski položaj nekdanja selektorja Antonio Conte in Roberto Mancini.