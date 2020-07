Pogovor med Čeferinom in predsednikom Manchester Cityja

Čeferin in Mubarak sta se ozrla v prihodnost

Predsednik ManCityja Khaldoon Al Mubarak je bil vseskozi prepričan, da bo dobil sodno bitko v Švici. FOTO: Andrew Yates/Reuters

Po odločitvi Mednarodne športne arbitraže (Cas), da ugodi pritožbina izključitev iz evropskih tekmovanj, sta se v telefonskem pogovoru slišala predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa)in predsednik kuba Khaldoon Al Mubarak.Novico je prvi objavil angleški Daily Mail, kasneje pa potrdila tudi Uefa, kjer so poudarili, da sta se sogovornika ozrla v prihodnost z željo po konstruktivnem sodelovanju. Britanski časnik je poročal o »mirovnih pogajanjih«.je v ponedeljek ugodil pritožbi Manchester Cityja na dveletno izključitev iz evropskih tekmovanj zaradi domnevnega kršenja finančnega fair playa. Dokazi, zaradi katerih je Uefa kaznovala klub, so bili po mnenju Casa nezadostni za izključitev ali pa so zastarali.Odločitev Casa pa bi lahko imela dolgoročne posledice, saj jo mnogi ocenjujejo tudi kot hud udarec za finančna pravila, ki jih jedoločila za klube. Natančno obrazložitev bo Cas predstavil v prihodnjih dneh.