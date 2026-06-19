Džeko legenda jugo nogometa, ob boku Ronaldu in Modriću (VIDEO)

V Delovem studiu sta voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik potegnila črto pod prve tekme drugega kola svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. V ospredju je bila tekma med Švico ter Bosno in Hercegovino, ki se je končala z visoko švicarsko zmago s 4:1, čeprav po Suhadolnikovem mnenju končni izid ne odraža povsem razmerja moči na igrišču.

»Če prezremo izjave iz tabora Bosne, kjer se morajo opogumljati, da so bili blizu in tako naprej, so tudi zunanji komentatorji enotni, da izid ne ustreza dogodkom na igrišču. Švica je bila boljša, toda izid previsok,« je ocenil Suhadolnik. Po njegovih besedah je bila Švica zaslužena zmagovalka, a je Bosna večji del tekme stala dovolj dobro, da bi bil realnejši razplet precej tesnejši.

Nedopustna naivnost

Bosno sta pokopali naivnost pri prvem golu in psihološki padec v končnici. »Gol je bil naivno prejet. Strelec je bil obkrožen s tremi štoperji, to se ne bi smelo zgoditi,« je poudaril. Rdeči karton Tarika Muharemovića, enega ključnih mož bosansko-hercegovske obrambe, bi lahko reprezentanco močno tepel tudi v zadnjem kolu. »To si ne moreš dovoliti na taki ravni,« je o razpadu igre po izključitvi povedal Suhadolnik.

Voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik. FOTO: Marko Feist

Posebej oster je bil do Katarja, ki je proti Kanadi ostal brez dveh izključenih igralcev. »Kar zadeva Katar, res ni reprezentanca, ki bi jo rad kdo gledal. V prvem kolu izjemno groba, a ni bila kaznovana ustrezno. Zdaj so bili spet grobi, so dobili dva rdeča kartona. In tudi zaradi tega želim, da gre Bosna v zadnjem kolu naprej, ker sta to dve skrajnosti. Država, ki živi za nogomet, to je Bosna, in pa država, kjer želijo na vsak način umetno ustvariti to neko nogometno evforijo, pa vemo, da to ne bo šlo.«

Bosno in Hercegovino čaka v zadnjem kolu tekma s Katarjem. Po visokem katarskem porazu in dveh rdečih kartonih bo BiH izrazit favorit. S štirimi točkami bi si lahko praktično zagotovila napredovanje v šestnajstino finala. Suhadolnik izpostavlja Edina Džeka.

Tamše izpostavil Dubioza Kolektiv

»Upam, da jim uspe, upam, da zabije gol tudi Edin Džeko. Edin Džeko je živa legenda jugo nogometa, ne le bosanskega, ker je verjetno tudi eden najbolj podcenjenih napadalcev zadnjih 15 let,« je dejal. Spomnil je, da je bil Džeko najboljši strelec nemške in italijanske lige, pomemben člen Manchester Cityja pri osvojitvi naslova angleškega prvaka po dolgih desetletjih ter eden redkih nogometašev, ki so na svetovnem prvenstvu zaigrali po 40. letu starosti. »Pridružil se je klubu legendarnih mundialskih igralcev, kot so Roger Milla, Cristiano Ronaldo in Luka Modrić, in želim mu, da zabije gol,« je dodal.

Tamše je ob tem spomnil še na slovensko vez z bosansko-hercegovsko reprezentanco: pri nastanku njihove nogometne himne je sodeloval tudi Jernej Šavel z Goričkega, član skupine Dubioza kolektiv.