  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Džeko legenda jugo nogometa, ob boku Ronaldu in Modriću (VIDEO)

V Delovem studiu sta voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik potegnila črto pod prve tekme drugega kola svetovnega prvenstva v nogometu.
Voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik. FOTO: Marko Feist
Galerija
Voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik. FOTO: Marko Feist
Jernej Suhadolnik
Rok Tamše
19. 6. 2026 | 11:01
19. 6. 2026 | 11:15
3:47
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

V Delovem studiu sta voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik potegnila črto pod prve tekme drugega kola svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. V ospredju je bila tekma med Švico ter Bosno in Hercegovino, ki se je končala z visoko švicarsko zmago s 4:1, čeprav po Suhadolnikovem mnenju končni izid ne odraža povsem razmerja moči na igrišču.

image_alt
Komentar: Messi, Mbappe in Haaland zasenčili Fifo (VIDEO)

»Če prezremo izjave iz tabora Bosne, kjer se morajo opogumljati, da so bili blizu in tako naprej, so tudi zunanji komentatorji enotni, da izid ne ustreza dogodkom na igrišču. Švica je bila boljša, toda izid previsok,« je ocenil Suhadolnik. Po njegovih besedah je bila Švica zaslužena zmagovalka, a je Bosna večji del tekme stala dovolj dobro, da bi bil realnejši razplet precej tesnejši.

Nedopustna naivnost

Bosno sta pokopali naivnost pri prvem golu in psihološki padec v končnici. »Gol je bil naivno prejet. Strelec je bil obkrožen s tremi štoperji, to se ne bi smelo zgoditi,« je poudaril. Rdeči karton Tarika Muharemovića, enega ključnih mož bosansko-hercegovske obrambe, bi lahko reprezentanco močno tepel tudi v zadnjem kolu. »To si ne moreš dovoliti na taki ravni,« je o razpadu igre po izključitvi povedal Suhadolnik.

Voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik. FOTO: Marko Feist
Voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik. FOTO: Marko Feist

Posebej oster je bil do Katarja, ki je proti Kanadi ostal brez dveh izključenih igralcev. »Kar zadeva Katar, res ni reprezentanca, ki bi jo rad kdo gledal. V prvem kolu izjemno groba, a ni bila kaznovana ustrezno. Zdaj so bili spet grobi, so dobili dva rdeča kartona. In tudi zaradi tega želim, da gre Bosna v zadnjem kolu naprej, ker sta to dve skrajnosti. Država, ki živi za nogomet, to je Bosna, in pa država, kjer želijo na vsak način umetno ustvariti to neko nogometno evforijo, pa vemo, da to ne bo šlo.«

image_alt
Glavna kandidata Španija in Francija, kako kaže Hrvaški in BiH? (VIDEO)

Bosno in Hercegovino čaka v zadnjem kolu tekma s Katarjem. Po visokem katarskem porazu in dveh rdečih kartonih bo BiH izrazit favorit. S štirimi točkami bi si lahko praktično zagotovila napredovanje v šestnajstino finala. Suhadolnik izpostavlja Edina Džeka.

Tamše izpostavil Dubioza Kolektiv

»Upam, da jim uspe, upam, da zabije gol tudi Edin Džeko. Edin Džeko je živa legenda jugo nogometa, ne le bosanskega, ker je verjetno tudi eden najbolj podcenjenih napadalcev zadnjih 15 let,« je dejal. Spomnil je, da je bil Džeko najboljši strelec nemške in italijanske lige, pomemben člen Manchester Cityja pri osvojitvi naslova angleškega prvaka po dolgih desetletjih ter eden redkih nogometašev, ki so na svetovnem prvenstvu zaigrali po 40. letu starosti. »Pridružil se je klubu legendarnih mundialskih igralcev, kot so Roger Milla, Cristiano Ronaldo in Luka Modrić, in želim mu, da zabije gol,« je dodal.

Tamše je ob tem spomnil še na slovensko vez z bosansko-hercegovsko reprezentanco: pri nastanku njihove nogometne himne je sodeloval tudi Jernej Šavel z Goričkega, član skupine Dubioza kolektiv.

Premium
Novice  |  Slovenija
Opozicija

Kako bo videti vlada v senci, ki jo bo vodil Robert Golob

Predsednik Gibanja Svoboda je napovedal oblikovanje vlade v senci na začetku prihodnjega meseca.
Uroš Esih 18. 6. 2026 | 13:03
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Pogačar ostaja v rumenem na dirki po Švici, Rajoviću zmaga na dirki po Sloveniji

Tadej Pogačar je še povečal prednost v skupnem seštevku na dirki po Švici.
Miroslav Cvjetičanin 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Odredba

Ministrstvo: Učni načrti se bodo začeli uvajati septembra

Na e-demokraciji predlaganega enoletnega zamika, o katerem tudi zavod za šolstvo ni nič vedel, ne bo.
Špela Kuralt 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Rok Cajzek, skupina GIC

Pozabljamo, da večji del računa pride po nakupu doma

Kakovostna gradnja prihodnosti bo temeljila na stavbah, ki se zlahka prilagodijo novi namembnosti.
Milka Bizovičar 19. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Kdo bo nova zvezda slovenskega gospodarstva?

Delove podjetniške zvezde že desetletje izpostavljajo podjetja, ki z inovacijami, razvojem in ambicijo postavljajo nove standarde poslovne odličnosti.
18. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trendi

Kako se je spremenilo gospodarstvo v desetletju

Najizrazitejša sprememba je deindustrializacija, ki jo delno zakriva rast farmacevtske panoge.
Nejc Gole 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Izgubljamo več kot 17 milijonov delovnih dni, kako daleč bo morala iti reforma?

Absentizem ni samo družbeni, ampak že razvojni problem Slovenije, opozarja Ana Vodičar, ki poudarja, da nova pravila ne krnijo pravic zavarovancev.
Barbara Hočevar 17. 6. 2026 | 17:00
Preberite več

Več iz teme

Bosna in HercegovinaEdin Džekonogometni komentarDelov podkastsvetovno prvenstvo v nogometuSP 2026Podkast VAR

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

V francoski knjižnici našli Mozartov rokopis

Mozart je skladbe napisal za svojo učenko Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines, ki je bila odlična harfistka.
19. 6. 2026 | 11:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Gajser se vrača na dirkališče iz otroštva

Konec tedna VN Italije v motokrosu, Tim Gajser med premorom praznoval rojstni dan zaročenke. Lovi Romaina Febvra na tretjem mestu.
Peter Zalokar 19. 6. 2026 | 11:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Legendarni Goldberger žaluje

Avstrijsko smučarsko-skakalno družino je pretresla novica o smrti dolgoletnega trenerja in enega od najpomembnejših vzgojiteljev rdeče-belo-rdečih »orlov«.
Miha Šimnovec 19. 6. 2026 | 11:44
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu

Barbarez po švicarski lekciji: Za slabo voljo imajo eno uro

Selektor in kapetan Bosne in Hercegovine sta po bolečem porazu opozorila na naivne napake in pomen dvoboja s Katarjem.
Blaž Potočnik 19. 6. 2026 | 11:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Nad Moskvo črn dež, nad Črnim morjem pa droni

Moskovčani se pritožujejo nad mastnimi lisami po ukrajinskem napadu na naftno rafinerijo. Rusija v Črnem morju z brezpilotniki zadela tovorni ladji.
19. 6. 2026 | 11:19
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Legendarni Goldberger žaluje

Avstrijsko smučarsko-skakalno družino je pretresla novica o smrti dolgoletnega trenerja in enega od najpomembnejših vzgojiteljev rdeče-belo-rdečih »orlov«.
Miha Šimnovec 19. 6. 2026 | 11:44
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu

Barbarez po švicarski lekciji: Za slabo voljo imajo eno uro

Selektor in kapetan Bosne in Hercegovine sta po bolečem porazu opozorila na naivne napake in pomen dvoboja s Katarjem.
Blaž Potočnik 19. 6. 2026 | 11:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Nad Moskvo črn dež, nad Črnim morjem pa droni

Moskovčani se pritožujejo nad mastnimi lisami po ukrajinskem napadu na naftno rafinerijo. Rusija v Črnem morju z brezpilotniki zadela tovorni ladji.
19. 6. 2026 | 11:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo