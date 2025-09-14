  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Pogumno kalabrijsko srce

    Nekoč nepogrešljivi član italijanske nogometne reprezentance in svetovni prvak v vlogi selektorja poskuša štirikratne svetovne prvake popeljati na mundial.
    Gennaro Gattuso ima za seboj dve tekmi v vlogi selektorja. Na obeh je Italija dosegla po pet golov. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Galerija
    Gennaro Gattuso ima za seboj dve tekmi v vlogi selektorja. Na obeh je Italija dosegla po pet golov. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Gorazd Nejedly
    14. 9. 2025 | 14:30
    14. 9. 2025 | 15:00
    5:45
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Ali je Gennaro Gattuso pravi mož za potapljajočo se italijansko barko? To je bilo ne samo za Italijane, temveč kar za ves nogometni svet ključno vprašanje ob ustoličenju 47-letnega Kalabrijca iz Corigliana. Gattuso je postal selektor po polomu v junijskem paketu kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Azzurri so uvodno tekmo v Oslu prepričljivo izgubili z Norveško z 0 : 3, zato se je moral posloviti Luciano Spalletti, sicer eden od najbolj cenjenih trenerjev na Apeninskem polotoku.

    Marsikdo se je posmehoval, ko so Gattusa izbrali za selektorja. Veliko je bilo polemik, saj so bili njegovi trenerski dosežki bolj ali manj zanemarljivi, a vsekakor vse prej kot dolgočasni. Ni vse v zmagah in porazih, Gattusova iskrenost, bojevitost in pripadnost so med navijači v najbolj vročih nogometnih okoljih, kot so Palermo, Milano, Neapelj, Valencia, Marseille in Split, marsikdaj požele več simpatij kot jeze zaradi porazov.

    Eden od modrecev calcia, svetovni prvak Marcello Lippi, ki je skoraj v vsem Gattusovo nasprotje, je dvignil palec za svojega nekdanjega reprezentančnega varovanca: »Vesel sem zanj. Prepričan sem, da bo svojo nalogo zelo uspešno opravil.« Lepe besede 77-letne legende, torej.

    Rino, Ringhio ali Pogumno srce, to je le nekaj od Gattusovih številnih vzdevkov, ki poudarjajo njegov slog igre in levjesrčni značaj. Vso igralsko kariero je bil zaščitnik soigralcev, klubski vojak in vzkipljiv igralec, ki je vselej zahteval pravičnost. Njegov bojeviti duh je šel pogosto predaleč, toda veliko več je bilo tistih, ki so ga zato spoštovali, kot tistih, ki so ga grajali.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Euro U21

    Gattuso je bil tam, Nagelsmann pa ne

    Na Slovaškem v sredo polfinale med Anglijo in Nizozemsko ter Nemčijo in Francijo.
    23. 6. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Boj za prvaka

    Razkrita astronomska plača Gattusa, v Splitu zahtevajo naslov

    Italijanski nogometni trener Gennaro Gattuso še ni prepričal navijačev v Splitu, danes pa mora nujno premagati Istro, če želi Hajduk ostati v igri za naslov.
    23. 4. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prepir zasenčil derbi

    Gennaro Gattuso in strokovni komentator v ostrem dvoboju zabavala gledalce

    Sloviti Italijan, ki v tej sezoni vodi Hajduk, je bil po porazu na jadranskem nogometnem derbiju proti Rijeki nezadovoljen s komentarji Joška Jeličića.
    17. 3. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Starec potopil staro damo

    Ivan Grozni je pisal zgodovino proti svoji najljubši žrtvi

    S 36 leti in 17 dnevi je Ivan Perišič postal najstarejši igralec, ki je v izločilnem delu lige prvakov zabil gol na prvi in povratni tekmi.
    20. 2. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Predsednik NSi

    Jernej Vrtovec: NSi ne bo v koaliciji, v kateri bi bil mandatar Robert Golob

    Na kongresu NSi je Vrtovca podprlo 294 delegatov, njegovega protikandidata pa 48 delegatov. Z zdaj predsednikom o načrtih in tudi o aferah.
    Barbara Eržen 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Gennaro GattusoGlasgow RangersAC MilanValenciaItalijaselektorNedelo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Marquez se je hitro pobral po padcu in spet zmagal

    Španski motociklistični šampion je bil najhitrejši na veliki nagradi San Marina za svetovno prvenstvo v razredu motoGP.
    Miha Šimnovec 14. 9. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Ali rast tečajev kliče po višjih dividendah?

    Na domačem trgu bo kmalu v ospredju jesenska sezona objav devetmesečnih rezultatov, kjer so pričakovanja pozitivna.
    14. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Slovenska slabost

    Srce in znanje imamo, manjka nam hitrost

    Slovenski bazen, iz katerega se črpajo in rekrutirajo slovenski športni asi, je v primerjavi s svetovnimi velesilami res majhen.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Gennaro Gattuso

    Pogumno kalabrijsko srce

    Nekoč nepogrešljivi član italijanske nogometne reprezentance in svetovni prvak v vlogi selektorja poskuša štirikratne svetovne prvake popeljati na mundial.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Slovenska zmaga v Tivoliju

    Kaja Juvan s svojim prvencem dopolnila veseli teniški dan

    V finalu turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open je Ljubljančanka s 6:4, 6:4 premagala Švicarko Simono Waltert.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Slovenska slabost

    Srce in znanje imamo, manjka nam hitrost

    Slovenski bazen, iz katerega se črpajo in rekrutirajo slovenski športni asi, je v primerjavi s svetovnimi velesilami res majhen.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Gennaro Gattuso

    Pogumno kalabrijsko srce

    Nekoč nepogrešljivi član italijanske nogometne reprezentance in svetovni prvak v vlogi selektorja poskuša štirikratne svetovne prvake popeljati na mundial.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Slovenska zmaga v Tivoliju

    Kaja Juvan s svojim prvencem dopolnila veseli teniški dan

    V finalu turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open je Ljubljančanka s 6:4, 6:4 premagala Švicarko Simono Waltert.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo