Nogomet

Pohlepni Cardiff City je hotel s smrtjo nogometaša zaslužiti 122 milijonov evrov

Vodstvo angleškega kluba je obtožilo francoski klub Nantes, da je zakrivilo smrt Emiliana Sale v letalski nesreči po sklenjenem prestopu.
Argentinski napadalec Emiliano Sala je za Nantes igral od leta 2015 do 2019. FOTO: Loic Venance/AFP
STA, R. T.
30. 3. 2026 | 21:45
30. 3. 2026 | 21:48
Sodišče v Nantesu v Franciji je zavrnilo odškodninsko tožbo angleškega nogometnega kluba Cardiff Cityja v višini 122 milijonov evrov v finančnem sporu s francoskim prvoligašem Nantesom zaradi smrti argentinskega napadalca Emiliana Sale leta 2019, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Valižanski klub je leta 2023 vložil tožbo na gospodarskem sodišču v Nantesu zaradi izgube dohodka in druge gmotne škode, ki jo je Cardiff utrpel zaradi smrti igralca. A so bili predstavniki Cardiffa neuspešni. Ob tem so Valižanom naložili kazen, in sicer da francoskemu klubu plačajo 300.000 evrov. Sodišče v Franciji je odločilo, da Cardiff City od FC Nantes ne bo prejel odškodnine za izgubo argentinskega napadalca.

Sala je bil ljubljenec navijačev Nantesa, na 120 tekmah je zabil 42 golov. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Takrat 28-letni Sala in pilot David Ibbotson sta umrla, ko je letalo Piper Malibu v noči 21. januarja 2019 strmoglavilo v vode Rokavskega preliva.

Sedem let pozneje se je bitka med kluboma zaostrila na gospodarskem sodišču v Nantesu. Pri Cardiffu so decembra 2025 trdili, da je moški, ki je rezerviral let, Willie McKay, deloval v imenu francoskega kluba, kar so pri Nantesu zanikali.

Cardiff City strmoglavil dve ligi nižje

Zvezdniški napadalec je bil na poti iz Nantesa v Cardiff City, ki je takrat nastopal v elitni premier league, za 15 milijonov funtov (17,2 milijona evrov), potem ko je za klub dva dni prej podpisal pogodbo.

Cardiff je zahteval odškodnino v višini več kot 120 milijonov evrov (104 milijone funtov) za izgubo dohodka in drugo škodo, saj je menil, da bi lahko Sala klub obdržal v premier ligi.

Pri 28 letih je Emiliano Sala podpisal donosno pogodbo, na poti v nov klub pa je izgubil življenje v letalski nesreči. FOTO: Loic Venance/AFP
Klub je ob koncu sezone 2018/19 izpadel v drugoligaški championship, nato pa aprila 2025 še bolj strmoglavil v nižjeligaško league one.

Pri Nantesu so ves čas vztrajali, da ni mogoče govoriti »o obstoju kakršnega koli nepravilnega ravnanja« z njihove strani, pa tudi, da je povsem neupravičena zahteva, da bi Cardiffu izplačati odškodnino.

Neusposobljeni pilot

Organizatorja Salovega leta, Davida Hendersona, so novembra 2021 obsodili na 18 mesecev zapora, potem ko je bil spoznan krivega malomarnega ogrožanja varnosti letala. Ni imel potrdila letalskega prevoznika (AOC), ki je pogoj za prevoz potnikov, ki plačujejo letalski prevoz, in ki zagotavlja, da prevozniki izpolnjujejo določene standarde vzdrževanja in varnosti.

Na sojenju je bilo slišati tudi, da pilot, ki ga je Henderson izbral za prevoz Sale v Wales – 59-letni David Ibbotson iz Crowla v Lincolnshireu – ni bil usposobljen za to potovanje.

FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Ni imel komercialnega dovoljenja za prevoz potnikov niti ustreznega certifikata za nočno letenje, njegova usposobljenost za letenje z enomotornim letalom Piper pa je potekla.

Truplo nogometaša so iz razbitin letala izvlekli približno dva tedna in pol po nesreči in ga prepeljali v Argentino, Ibbotsonovega trupla pa niso našli.

Po nesreči so oktobra 2025 uvedli strožje predpise za zasebne pilote, po nesreči pa so vpeljali tudi zvočne detektorje ogljikovega monoksida za letala, pri katerih batni motor poganja propeler. Ta letala ustvarjajo znatne ravni nevarnega plina. Preiskovalci, ki so preiskovali vzroke nesreče, so namreč prepričani, da so med letom v kabino letala uhajali hlapi ogljikovega monoksida.

