Radomljani prvi polfinalisti, sledi Brinje vs. Olimpija

Nogometaši Radomelj so prvi polfinalisti pokala NZS. V četrtfinalu so v Dekanih po podaljšku premagali Jadran s 4:2. Danes bo še težko pričakovana tekma Brinje Grosuplje – Olimpija.

Drugoligaš Jadran je na poti do četrtfinala izločil same četrtoligaše, in sicer Košano, Komen, Tromejnik in Malečnik, tako da ga je čakal doslej največji izziv v obliki prvoligaša iz Radomelj, ki je do četrtfinala izločil Kolpo, Dragomer, Beltince in Primorje. Dvoboj se je sprva odvil po pričakovanjih, saj so mlinarji po golih Stanislava Krapuhina v 41. in 50. minuti vodili z 2:0.

Toda Primorci se niso predali. Nik Fortuna v 72. in Matija Burin v 77. minuti z bele pike sta izsilila podaljšek. V tem je v 110. minuti Radomljanom novo vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti. Radomljani, ki so z uvrstitvijo v polfinale izenačili svoj najboljši dosežek iz sezone 2019/20, ko jih je takrat zaustavila Nafta 1903, se bodo v polfinalu merili z boljšim iz obračuna med drugoligaško ekipo Brinje Grosuplje in prvoligaško Olimpijo. Ta bo na vrsti ob 20.00.