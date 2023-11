Pokalna tekma dolga 32.000 km

Francoske nogometne nižjeligaše čaka igranje v 7. krogu francoskega pokala. Najbolj norega žreba svojega tekmeca je bil deležen petoligaš Thionville Lusitanos, ki bo moral 17. novembra igrati proti Hienghene Sportu. Najbolj nenavadna stvar pri vsem je, da bo klub portugalskih izseljencev moral na skupaj 32.000 kilometrov dolgo pot na francosko čezmorsko ozemlje Novo Kaledonijo.

Pot v eno smer meri 16 tisoč km, Nova Kaledonija je sicer leta 2014 izvedla referendum, ali naj ostane ali ne del Francije, in je tako zdaj še vedno del francoske države, klubi pa lahko tekmujejo v francoskem pokalu.

Stroški potovanja bodo seveda astronomski, nogometna zveza Francije pa se je že ponudila, da finansira ekskurzijo, ki z z letom z avionom v eno smer s presedanji traje približno 30 ur. Nova Kaledonija je otočje v Tihem oceanu, 1200 km vzhodno od Avstralije.

Nogometna zveza je sicer pred časom predlagala, da klubi iz čezmorskih ozemelj na njihove stroške pridejo v matico domovino, nekaj časa prebijejo tam in odigrajo pokalne dvoboje, a so klubi iz Nove Kaledonije, Martiniqua, Gvadelupa in drugih ozemelj odvrnili to zamisel. Ob vsem pa nogometaše Thionville Lusitanosa v Tihem oceanu čaka še temperaturni šok, zdaj je tam do 30 stopinj Celzija.

Sicer pa je klub iz matične domovine pred žrebom privolil v to, da igra proti čezmorskim ekipam. Klub AS Pirae s Tahitija pa bo denimo gostoval v matični Franciji proti šestoligašu Saint-Mezieryju, AS Rosador z Mayotta pa proti četrtoligašu Olympique Ales.