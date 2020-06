Pokalni finale in veliki derbi tudi z navijači?

Ljubljana - Vlada je na današnji seji izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti. S tem bo od 15. junija naprej spet možno organizirati mednarodna športna tekmovanja, na športnih prireditvah pa bodo lahko ob priporočilih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) spet prisotni tudi gledalci.



Gledalci se tako od 15. junija naprej vračajo na športne prireditve, pri čemer bo treba upoštevati smernice ministrstva za zdravje ter NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2.



Od 15. junija naprej je obenem tudi dovoljeno zbiranje ljudi na javnih krajih; s 15. junijem bo dovoljeno zbiranje do 500 ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe, so še sporočili po današnji seji vlade.



Lajšanje omejitev bi lahko pomenilo, da bi se ta mesec dva nogometna spetkakla lahko izpeljala tudi z navijači. Prvi bo 24. t. m. na Brdu, kjer se bosta v pokalnem finalu pomerila prekmurska tekmeca Mura in Naftam, drugi pa bo 28. t. m. v Stožicah, kjer bo veliki derbi 30. kola 1. SNL med Olimpijo in Mariborom.