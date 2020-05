Pokalni finale prvič na Brdu pri Kranju

Brdo pri Kranju – Nogometno leto 2020 bo v marsičem posebno, del te posebnosti pa bo tudi pokal Slovenije. Sklepni del tekmovanja se bo zaradi posledic epidemije covida-19 odvijal po skrajšanem sporedu, tekme polfinala in finala pa bodo prvič v Nacionalnem nogometnem centru Brdo. Finale pokala bo 24. junija ob 17.30, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.



Prva polfinalna tekma bo na Brdu pri Kranju v torek, 9. junija, ko se bosta pomerila oba prvoligaša, ki sta prezimila v tekmovanju – Aluminij in Mura. Kidričani so v četrtfinalu ugnali Koper, Sobočani pa so bili boljši od Domžal.

Gledalci le prek prek televizijskih zaslonov

V drugem polfinalnem paru se bosta v sredo, 10. junija, pomerila Kalcer Radomlje in Nafta. Lendavčani so za uvrstitev v polfinale po dveh tekmah izločili Rudar Velenje, Radomljani pa so bili boljši od Celja.



Vse tri tekme sklepnega dela pokala Slovenije bodo potekale pred praznimi tribunami, ljubitelji nogometa si jih bodo lahko ogledali prek televizijskih zaslonov.